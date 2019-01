Am Dienstag öffnet der Ressourcenpark Leibnitz seine Tore. Bürger aus dem ganzen Bezirk können hier ihre Alt- und Problemstoffe an fünf Tagen pro Woche entsorgen.

Der neue Ressourcenpark Leibnitz öffnet am 22. Jänner © Robert Lenhard

Bis zuletzt gaben sich Maler, Elektriker und andere Handwerker die Klinke in die Hand. Am 22. Jänner um 13 Uhr sollte alles fertig sein. Dann öffnet nämlich der „Ressourcenpark Leibnitz“, der erste seiner Art in der Süd- und Südweststeiermark, seine Tore. Auf einer Fläche von rund 11.000 Quadratmetern können künftig alle Bewohner des Bezirkes Leibnitz Alt- und Problemstoffe in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgeben. Und zwar von Dienstag bis Samstag, 35 Stunden pro Woche, betreut von vier fachkundigen Mitarbeitern.

