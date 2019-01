Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mädchen und Burschen konnten in elf Berufe hineinschuppern © Robert Lenhard

Über einen nicht alltäglichen Unterricht freuten sich am Freitag rund 80 Schülerinnen und Schüler der Volksschulen Ehrenhausen, Retznei und Spielfeld sowie der NMS Ehrenhausen. Im Turnsaal letzterer stand praxisorientierte Berufsorientierung am Stundenplan. An elf Stationen konnten die Mädchen und Burschen in ebenso viele Berufe hineinschnuppern. Betriebe aus der Region – vom Installateur über einen Fleischer bis zum Blumenfachgeschäft stellten ihre Arbeit vor.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.