Ein engagiertes Lehrerteam am B(R)G Leibnitz startete die #SnowfitChallenge © K.K.

Ein Adventkalender der etwas anderen Art sorgt dieser Tage am B(R)G Leibnitz für Begeisterung unter Schülern und Lehrern. Mit Naschereien hat das jedoch nichts zu tun. Im Gegenteil: Hinter den virtuellen Türchen stecken keine Süßigkeiten, sondern Videos, die Schüler zu mehr Bewegung abseits des Unterrichts motivieren sollen.

Geöffnet werden sie auf dem eigens dafür eingerichteten Instagram-Account der Schule. Unter dem Hashtag #SnowfitChallenge, so das Motto des sportlichen Adventkalenders, zeigen Lehrer in kurzen Videos Übungen wie Situps, Liegestütz, Kniebeugen oder Treppenlaufen vor und fordern die Schüler heraus, es ihnen nachzumachen. Wo, ist egal. Als Beweis posten Schüler wiederum ihre Videos. Mittlerweile finden sich unter dem Hashtag #SnowfitChallenge über 50 Beiträge, der Instagram-Account der Schule hat schon rund 650 Abonnenten.

