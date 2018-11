Facebook

Landesstabführer Peter Schwab verstarb im Alter von 50 Jahren © Gerhard Lang

Tiefe Betroffenheit herrscht im Steirischen Blasmusikverband. Wie nun bekannt wurde, hat dessen Landesstabführer Peter Schwab am 9. November im Alter von nur 50 Jahren den Kampf gegen seine schwere Erkrankung verloren. Die Nachricht vom Ableben des Vollblutmusikers und Vorzeigefunktionärs traf seine Wegbegleiter wie ein Keulenschlag. Gab Peter Schwab doch bis zum Schluss aktiv mit dem Stab in der Hand den Takt vor.

Sei es bei seinem Heimatverein, der Musikkapelle Groß St. Florian, oder als Landesstabführer, wo Schwab die "Musik in Bewegung" Schritt für Schritt professionalisierte. Mit der Einführung einer einheitlichen Stabführerprüfung im Jahr 2015 hat sich der Schlagzeuger ein bleibendes Denkmal in der österreichischen Blasmusik gesetzt. Erst am Nationalfeiertag war Schwab als Teil einer Abordnung des Steirischen Blasmusikverbandes bei Bundespräsident Alexander van der Bellen zu Gast.

Seine Blasmusikkollegen erlebten Peter Schwab als stets verlässlichen und gewissenhaften Menschen. Konflikten und Diskussionen begegnete der Gemeindebedienstete immer in einer sehr sachlichen und offenen Art. Von 2002 bis 2017 war Peter Schwab als Bezirksstabführer im Blasmusikbezirk Deutschlandsberg und seit 2004 als Prüfer bei Marschmusikwertungen tätig. Seit 2014 war Peter Schwab schließlich Mitglied des Landesvorstandes. Seit Juni diesen Jahres durfte er als Bundesstabführer-Stellvertreter sogar österreichweit Verantwortung übernehmen.

Peter Schwab hinterlässt eine Gattin und einen Sohn. Die Verabschiedung beginnt am Mittwoch, dem 14. November, um 13.30 Uhr vor dem Feuerwehrhaus in Groß St. Florian. Die ausführliche Traueranzeigen finden Sie hier.