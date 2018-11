Facebook

Der Nahversorger in St. Peter im Sulmtal bleibt erhalten © Maria Fauth

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge übergab Sabrina Galli bei der Neueröffnung symbolisch den Schlüssel für das Nah&Frisch Geschäft in St. Peter im Sulmtal an die neuen Betreiber und wünschte der Familie Korp-Eckart viel Erfolg. Galli wird sich jetzt in freudiger Erwartung auf das zweite Kind ganz der Familie widmen.