Zwölf Länder, ihre Sprache und ihre Besonderheiten standen im Mittelpunkt einer Sprachenwoche in der Volksschule Lannach.

Sprachenwoche in der Volksschule Lannach © Kuzmicki

Wir sind schon ziemlich international“, erklärt Harriet Kahr während sie die Tür zu einem Klassenzimmer der Volksschule Lannach öffnet. Die Niederlande sind hier zu Gast. Die Kinder lernen in Form eines Quiz etwas über die Nation. Ein paar Türen weiter wird getrommelt und dazu Capoeira getanzt, Brasilien präsentiert sich rhythmisch und lebenslustig. In China lernen die Kinder, wie man chinesische Schriftzeichen malt, im Deutschland-Österreich-Raum offenbaren sich sprachliche Unterschiede bei Topfen und Quark, Karotten und Möhren oder Häferl und Tasse. Zwölf Länder sind es, die im Mittelpunkt einer Sprachenwoche unter dem Motto „Vielfalt, Diversität und das friedliche Miteinander“ stehen. Organisiert wurde sie von Bibliotheksleiterin Harriet Kahr gemeinsam mit Sylwia Scheucher in der Volksschule Lannach mit Schulleiter Andreas Thurner.

