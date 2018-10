Facebook

Die Feuerwehrkameraden Karl Heinz Reinprecht und Christian Arzberger fuhren am Mountainbike von Mittenwald zum Monte Grappa © KK

Ein ganzes Jahr an Planung und gezieltem Training steckt hinter der Alpen-Tour, die zwei Leibnitzer Feuerwehrleute kürzlich am Mountainbike absolviert haben. In acht Tagen fuhren Karl Heinz Reinprecht und Christian Arzberger die Via Migra von Mittenwald in Bayern zum Monte Grappa in Italien. Diese zählt zur Königsklasse unter den Mountainbike-Touren. 498 Kilometer liegen hinter den beiden, 17.835 Höhenmeter haben sie in den Beinen.

