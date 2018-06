Facebook

Die Finanzpolizei führte in der Südsteiermark eine "Aktion scharf" durch © (c) ROBERT LENHARD

"Aktion Scharf" lautete das Motto einer gemeinsamen Initiative von Wirtschaftskammer und Finanzpolizei, über die am Mittwoch in der Südsteiermark informiert wurde. An sechs Schwerpunkttagen wurden vorwiegend ausländische Firmenfahrzeuge auf dem Kontrollplatz der A9 in Straß unter die Lupe genommen. Im Visier der bis zu 50 Finanzpolizisten:Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz vor Schwarzarbeit beziehungsweise Lohn- und Sozialdumping. Die Bilanz ist ernüchternd: Bei in Summe 197 kontrollierten Betrieben aus dem Ausland wurden 234 Gesetzesverstöße angezeigt. Die dabei verhängte Strafsumme wird mit etwa einer halben Million Euro beziffert.

