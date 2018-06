Facebook

Im Dauereinsatz: Die steirischen Feuerwehr sind schon seit vielen Tagen gefordert © Pressedienst BFVHB

Bang blicken derzeit viele Steirer gen Himmel: Starkregen und Hagel sorgten zuletzt in vielen Teilen der Steiermark für Überschwemmungen und Schäden in Häusern und Wohnungen, auf Wiesen und Äckern. Die Wettermodelle zeigen jedenfalls für den heutigen Samstag teils starke Regenfälle für Ostösterreich voraus. So kamen heute im niederösterreichischen Mönichkirchen (direkt an der steirischen Grenze gelegen) innerhalb kurzer Zeit bereits 30 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Am Nachmittag zog dann eine Gewitterzelle über das Gebiet Gleisdorf, St. Margarethen an der Raab und St. Anna am Aigen hinweg. Genaue Vorhersagen sind schwierig, Meteorologe Hannes Rieder von der Zamg erläutert: "Die Gewitterwolken bauen sich innerhalb von nur fünf Minuten auf." In den Nachtstunden soll die Gewitterneigung jedenfalls abnehmen, der Sonntag ein Tag zum Durchschnaufen sein. Ein stabiles Hochdruckwetter ist jedoch nicht in Sicht: "Kommende Woche wird das Wetter wieder zweigeteilt sein: am Vormittag trocken und sonnig, am Nachmittag und Abend dann kräftige Gewitter."