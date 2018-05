Facebook

Die Bezirkshauptmannschaft in Deutschlandsberg © Thomas Wieser

So nah an den Bürgern ist selten wer. Wir begleiten die Menschen durch’s ganze Leben“, erklärt Helmut-Theobald Müller. Er ist Bezirkshauptmann in Deutschlandsberg und damit der oberste Beamte des Bezirkes. Zahlreiche Bereiche fallen in die Zuständigkeit Müllers, dessen 59 Mitarbeiterinnen und 15 Mitarbeiter – etwa die Sozialarbeit.

