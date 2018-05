Facebook

Die neuen Landwirtschaftsmeister aus dem Bezirk Leibnitz (1. Rehie von links): Dominic Maier, Martin Mestl, Georg Nickl © (c) LFA/Musch

Beim traditionellen MeisterInnenball der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle der Landwirtschaftskammer im Steiermarkhof (Graz) fand die diesjährige MeisterInnenbriefverleihung statt. Diese bildete den krönenden Abschluss der rund 500-stündigen Ausbildung, die mit der Schriftlichen und Mündlichen MeisterInnenprüfung abschließt. Im heurigen Frühjahr absolvierten elf Frauen und 63 Männer in vier verschiedenen Sparten erfolgreich die MeisterInnenprüfung. Neben den üblichen Abschlüssen in „Landwirtschaft“ und „Forstwirtschaft“ legten im heurigen Jahr auch KandidatInnen die MeisterInnenprüfung in den Sparten „Geflügelwirtschaft“ sowie „Gartenbau“ positiv ab.

Aus Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz und Leibnitz dürfen sich folgende sechs Landwirte über einen Meisterbrief freuen: Thomas Gödl und Reinhard Grebien (beide sind aus St. Peter im Sulmtal und haben die Prüfung mit gutem Erfolg bestanden). Bestanden haben Hans Lukas aus Wies, Dominic Maier aus Heiligenkreuz am Wassen, Martin Nestl aus Lang und Georg Nickl aus St. Georgen an der Stiefing.

Die neuen Meister aus dem Bezirk Deutschlandsberg (1. Reihe, von links): Hans Lukas, Thomas Gödl, Reinhard Grebien Foto © (c) LFA/Musch