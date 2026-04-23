Die Köpfe rauchten Mittwochabend in Wildon. Der Grund: Die ÖBB erteilten dem Bau einer Unterflurtrasse mitsamt unterirdischem Bahnhof eine Absage. Politik, Bürgerinitiative und Bevölkerung sprachen sich bereits mehrfach zuvor für diese Variante im Rahmen des zweigleisigen Ausbaus der Südstrecke aus.

Die Umsetzbarkeit wurde laut einem Schreiben der ÖBB auf technische, betriebliche und ökologische Kriterien hin untersucht. Dabei erwies sich ein oberirdischer Ausbau als beste Variante. Eine der Hauptgründe gegen die Unterflurtrasse sei etwa eine notwendige dreijährige Sperre der transeuropäischen Bahnstrecke. Hinzukomme, dass die Kainach unterirdisch gequert werden müsste sowie Gefährdung durch Hochwasser, hoher Flächenverbrauch, Emissionen und die Kosten.

Sie wollen etwas dagegen unternehmen

Ganz und gar nicht nachvollziehen kann diese Entscheidung Andreas Url (FPÖ). „Das werden wir nicht auf uns beruhen lassen. Diese Argumente der ÖBB habe ich auch bekommen, als ich die KI fragte, was gegen eine Unterflurtrasse spricht. Da fühlt man sich vorgeführt“, ärgert er sich. Eine alternative Lösung sei zudem nicht aufgezeigt worden. Klare Worte findet auch der zweite Vizebürgermeister Helmut Walch (SPÖ): „Wildon geht drauf zum Wohle Europas. Es kann nicht sein, dass hier ein paar Millionen für so ein Projekt eine Rolle spielen.“

Als „volle Katastrophe“ bezeichnet die Absage an eine Unterflurtrasse Rosemarie Schauer von ProWildon. Mit ihr werde auch der Alte Markt bald mitsterben. Zusehen wolle sie dabei nicht. Im Gegenteil: „Wir werden schauen, was wir unternehmen und zivilen Ungehorsam üben. Eine andere Chance sehe ich derzeit nicht.“

Sehr enttäuscht wurde bei dem Treffen auch die Bürgerinitiative „Lebenswertes Wildon“. Laut Sprecher Andreas Wolf müsse man sich nun einmal besprechen. Er rechnet sich aber kaum Chancen aus, sich noch durchsetzen zu können. Das bestmögliche wolle man trotzdem versuchen, rauszuholen. Dieses Ziel verfolgt auch Werner Kammel von den Grünen. Das Ergebnis sei nachvollziehbar, aber traurig.

Die Entscheidung der ÖBB nimmt Neos-Gemeinderat Andreas Friessnegg-Fahrngruber zur Kenntnis, auch wenn er selbst ebenfalls die Variante mit der Unterflurtrasse präferiert hatte. „Gerade jetzt braucht es den gemeinsamen Willen, im bestehenden Rahmen die bestmögliche Lösung für Wildon zu erarbeiten.“

Absage in fünf Minuten dargelegt

In dieselbe Kerbe schlägt Bürgermeister Christoph Grassmugg (ÖVP). Zu aller Überraschung habe die ÖBB ihre Sicht der Dinge in fünf bis sechs Minuten am Mittwoch dargelegt, was zu Aufruhr auf verschiedenen Seiten geführt habe. Alternative wurde, wie auch der Bürgermeister bestätigt, keine vorgestellt.

ÖVP-Bürgermeister Christoph Grassmugg sieht die Chance im Leaderprojekt bestmöglich für Wildon weiterzuarbeiten © Klz / Stefan Pajman

„Die Enttäuschung ist jetzt groß. Wir haben aber mit dem Leaderprojekt eine einmalige Chance. Jetzt arbeiten wir bestmöglich weiter für Wildon“, sagt er. Grassmugg betont aber auch, dass es sich hier um eine Momentaufnahme handle und die ÖBB diese Variante nicht für die UVP Ende 2027 einreichen wolle. Bis dahin fließe noch viel Wasser den Fluss hinunter. Am Ende des Prozesses werde sich zeigen, wo man sich hinentwickelt. Die bauliche Umsetzung ist laut ÖBB derzeit zwischen 2030 und 2039 geplant.