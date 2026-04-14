Mehr als 1000 Unterkünfte sind nach Angaben der WKO Steiermark auf Airbnb und rund 900 auf booking.com zu finden. „Wir bekommen immer mehr Klagen, dass es auf diversen Online-Plattformen zunehmend touristische Angebote gibt, die die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht erfüllen“, berichten Johann Spreitzhofer, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft, sowie Alfred Grabner, Obmann der Fachgruppe Hotellerie. Diese Anbieter von Privatzimmern tarnen sich nach Angaben der Kammer als gewerblicher Anbieter. Brandschutz- und Sicherheitsauflagen würden dadurch umgangen werden. Denn Privatzimmer müssen dem Gesetz nach bestimmte Kriterien erfüllen.

Anbieter auf Plattformen wie Airbnb halten sich nicht immer an die rechtlichen Regeln der Beherbergung © AFP

Ein Privatzimmer darf demnach nur im eigenen Haushalt vermietet werden – ohne fremde Arbeitskräfte und ohne Zusatzangebote. „Das Frühstück müsste demnach gemeinsam im selben Raum stattfinden. Sobald ein eigener Frühstücksraum verwendet wird, ist ein Beherbergungsgewerbe zu führen“, erklärt Spreitzhofer. Mit einem neu geschaffenen Erhebungsdienst beginnt die WKO ausgehend von der Südsteiermark die Einhaltung der gewerberechtlichen Bestimmungen zu kontrollieren.

Erhebungsdienst soll Missstände aufklären

Vielen Anbietern sei gar nicht bewusst, dass sie gegen rechtliche Rahmenbedingungen verstoßen. „Wir möchten hier keineswegs Anbieter verurteilen, für uns stehen Aufklärung und Information im Vordergrund“, erklärt der Leiter des Erhebungsdienstes, Andreas Schlemmer. Trotzdem werde die Kammer bei Bedarf aber auch durchgreifen. „Erst wenn alle Anbieter den klaren Regeln eines fairen Wettbewerbs folgen, können touristische Qualität und regionale Wertschöpfung nachhaltig gesichert werden“, sagt Spreitzhofer.

Die Wirtschaftskammer plädiert für einen fairen Wettbewerb in der Beherbergung © KLZ / Andreas Neumayer

Der Regionalstellenleiter der WKO Südsteiermark, Martin Heidinger weist darauf hin, dass diese Probleme nicht ausschließlich von Betrieben aus der Südsteiermark verursacht wurden. „Bei uns wird lediglich mit den Kontrollen begonnen, das heißt aber nicht, dass diese Missstände nur in unserer Region präsent sind“, betont Heidinger.