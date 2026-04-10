Ob sie jemals gebaut wird, steht in den Sternen. Für Schlagzeilen sorgt die geplante Hotelanlage im Stainzer Engelweingarten jedenfalls schon seit über fünf Jahren. Auslöser war die vom Gemeinderat unter fragwürdigen Umständen beschlossene Ausweisung von knapp 17.000 Quadratmetern Bauland zugunsten des Projekts.

Hartnäckige Bürgerinitiative

Weil das ohne Auflageverfahren, also an der Öffentlichkeit vorbei, erfolgte, mussten mehrere Raumordnungsverfahren zurück an den Start und sind teils bis heute nicht rechtskräftig. Selbst wenn es dazu kommen sollte, ist eine Bürgerinitiative fest entschlossen, bis vors Höchstgericht zu ziehen. Ihr Argument: Die Änderung des Flächenwidmungsplans diene einzig der Umsetzung des Projekts, obwohl dafür die rechtliche Grundlage fehle.

Das Thema Engelweingarten beschäftigt den Gemeinderat von Stainz auch in Zukunft © KLZ / Robert Lenhard

Kriminalfall

Parallel zu diesem Behördenkrimi entwickelten sich die Vorgänge um den Stainzer Engelweingarten zuletzt auch zu einem echten Kriminalfall. Nach einer Anzeige von zwei Anrainern nahm die Staatsanwaltschaft Graz Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs gegen drei Mitglieder der früheren beziehungsweise aktuellen Gemeindeführung auf. Darunter der amtierende Bürgermeister Karl Bohnstingl und sein Vorgänger Walter Eichmann (beide ÖVP).

Zentraler Vorwurf: Der Gemeinderat sei vor Beschlussfassung der Umwidmung vorsätzlich unvollständig und zum Teil falsch informiert worden. Ein Verdacht, der sich offensichtlich nicht erhärtete. Im Zuge der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bohnstingl, dass die Ermittlungen eingestellt worden seien. Sowohl ihm als auch Altbürgermeister Eichmann sei ein Stein vom Herzen gefallen.

Gemeinde zahlt Anwaltskosten

Was bleibt, sind Rechtsanwaltskosten von rund 205.000 Euro, die von der Marktgemeinde Stainz übernommen werden. Basis dafür ist ein schon früher erfolgter Gemeinderatsbeschluss. Dementsprechend dankbar zeigte sich Bohnstingl: Für ihn und Eichmann wäre das eine riesige Summe gewesen. Er werde aber prüfen lassen, ob sich die Gemeinde diese Kosten von den Anzeigern zurückholen könne.

Bürgermeister Karl Bohnstingl zeigt sich über die Einstellung des Verfahrens erleichtert © Robert Lenhard

Deren Rechtsanwalt, Werner Thurner, kostet das nur ein müdes Lächeln: Das sei rechtlich gar nicht möglich. Überhaupt ist er fest davon überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen bald wieder aufnehmen werde. „Wir haben eine Begründung für die Einstellung des Ermittlungsverfahrens angefordert und bereiten bereits einen Fortsetzungsantrag vor“, betont Thurner. Dann werde man auch neue Beweise und Sachverhalte einbringen.

Der Ball liegt nun bei der Staatsanwaltschaft Graz. Diese bestätigt, dass das Ermittlungsverfahren gegen alle drei Beschuldigten Anfang März eingestellt wurde. Weder ein wissentlicher Missbrauch der Amtsbefugnis noch eine vorsätzliche Schädigung hätten mit Sicherheit nachgewiesen werden können.

Im Stainzer Engelweingarten soll eine luxuriöse Hotelanlage entstehen © K. K.

Fristen laufen

Derzeit arbeite man noch an der Ausarbeitung der sowohl von den Anzeigern als auch den Beschuldigten angeforderten Begründung. Sobald diese zugestellt ist, kann binnen 14 Tagen ein Antrag auf Fortführung des Verfahrens gestellt werden. Sollte die Staatsanwaltschaft dann nicht von sich aus die Ermittlungen fortführen, entscheidet das Landesgericht.