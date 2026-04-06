Ganz nach dem Motto „Beim Reden kommen die Leut’ zam“ werden in der Südsteiermark Plauderbankerl aufgestellt und ein Stadtgespräch installiert. Die Plaudereien sind Teil des Caritas-Projektes „Bewegende Begegnungen“.

„Es geht nicht nur darum Einsamkeit zu bekämpfen, sondern dass Menschen einfach und ungezwungen ins Gespräch kommen und soziale Kontakte knüpfen“, erklärt Michael Fürnschuß, Regionalkoordinator der Caritas. Ein Plauderbankerl wird in Zusammenarbeit mit der Pfarre vor der Pfarrkirche in St. Veit aufgestellt. Gestartet wird das Projekt am 9. April um 14 Uhr. Jeden ersten Donnerstag im Monat wird dann ab 14 Uhr rund eine Stunde Fürnschuß selbst für eine Plauderei vor Ort sein. „Manchmal ist ein Gespräch das Beste, um auf andere Gedanken oder neue Ideen zu kommen“, sagt der Regionalkoordinator.

In Wagna wird geplaudert

Mit Unterstützung der Gemeinde Wagna wird auch in Leitring beim Johanniskreuz in der Maria-Ebner-Eschenbach-Gasse ein Plauderbankerl errichtet. Die Bank wird von der Lebenshilfe gestaltet, die dazugehörige Tafel vom Kindergarten. Am 10. April fällt der Startschuss für das Projekt um 9 Uhr. An jedem ersten Freitag im Monat zwischen 9 und 10 Uhr wird Fürnschuß dort sein. Natürlich steht auch abseits dieser Zeit das Bankerl für eine Tratschpause allen, die möchten, zur Verfügung.

Stadtgespräch in Leibnitz

In Zusammenarbeit mit Ehrenhausen soll übrigens auch hier eines dieser Bankerl entstehen, die Gespräche dazu laufen noch. Seit einigen Monaten läuft übrigens bereits die Plauderstunde im Carla Laden in Leibnitz. Damit aber nicht genug. Dort wird mit Unterstützung der Stadt zum Stadtgespräch „Mein Leibnitz – erinnern, plaudern, entdecken“ in Draxlers Büchertheke geladen.

„Die Menschen sollen sich hier austauschen, persönliche Erinnerungen teilen, auffrischen oder Geschichten von früher hören“, erklärt der Regionalkoordinator. Zur Eröffnung am 26. Mai um 18 Uhr wird Stadthistorikerin Ursula Pinz über die Veränderungen in der Schmiedgasse im Laufe der Zeit sprechen. Anschließend sollen die Stadtgespräche einmal im Quartal mit niederschwelligem historischen Zugang stattfinden.

Erwin Draxler von Draxlers Büchertheke in Leibnitz mit Michael Fürnschuß, Regionalkoordinator der Caritas (v. l.) © Fürnschuß

Ziel ist es laut Fürnschuß, die Projekte nachhaltig zu integrieren und Ehrenamtliche zu finden, die sie weiterbetreuen. Interessierte können sich bei ihm per E-Mail an M.Fuernschuss@caritas-steiermark.at oder telefonisch unter 0676 – 880 15 396. Gefördert wird das Caritas-Projekt zum Thema Einsamkeit vom Fonds Gesundes Österreich.