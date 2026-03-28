54 kleine Nachwuchsgärtner nahmen sich in der Volksschule St. Peter im Sulmtal den Schulgarten vor. Im Rahmen des Projektes „Vielfalt im Schulgarten“ wurde die weststeirische Schule aus 23 Bewerbungen als eine von vier Bildungseinrichtungen ausgewählt.

Gemeinsam mit den Gartenexpertinnen Edeltraud Pirker und Erika Saria vom Verein „Naturschwärmerei“ machten sich die Mädchen und Buben vom Frühjahr 2025 bis zum Frühjahr 2026 im Schulgarten ans Werk. Sie setzten eine heimische Hecke mit Naschbeeren, einen Weidentunnel, gestalteten ein Kräuterbeet und legten eine Blumenwiese an.

Alte Obstbaumsorten gepflanzt

Mit einem Kronprinz-Rudolf-Apfelbaum und einer Hauszwetschke wurden auch zwei alte Obstbaumsorten gepflanzt. Der Elternverein setzte zudem einen Kirschbaum. Unter Anleitung der beiden Lehrerinnen Birgit Kögler und Cornelia Rappel wird der Garten gemeinsam mit den Kindern auch künftig gepflegt.

Vor Kurzem wurde der neu gestaltete Natur- und Lernraum bei einer eigenen Abschlussveranstaltung den Eltern, Direktorin Edith Schrey sowie der Biotopverbund-Managerin Katharina Scheibenhoffer präsentiert. Finanziert wurde das Projekt durch Mittel der EU sowie des Landes Steiermark, Unterstützung gab es auch seitens der Gemeinde, des Elternvereins und der Biotopverbundmanagerin.

Tipps für kinderfreundlichen Garten

Tipps für einen kinderfreundlichen Garten von der Expertin: „Rückzugsorte wie Sträucher und Hecken machen Gärten für Kinder besonders spannend. Wichtig ist außerdem ausreichend Schatten – etwa die Hälfte der Fläche sollte beschattet sein.“ Wer gemeinsam mit Kindern pflanzt, stärke ihre Verbindung zur Natur. Eine Gestaltung mit unterschiedlichen Pflanzen und Strukturen lade zusätzlich zum Entdecken, Beobachten und Spielen ein.