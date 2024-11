Ein Adventkalender der besonderen Art soll am Leibnitzer Hauptplatz die Wartezeit aufs Christkind verkürzen. Dahinter steht der Lions Club Leibnitz, der seinen traditionellen Adventwürfel auch heuer wieder vor dem Rathaus in Stellung bringt. Dabei handelt es sich um einen Würfel mit 24 nummerierten Schaufenstern. Jeden Tag wird ein neues geöffnet, hinter jedem verbirgt sich der Name eines regionalen Unternehmens, das mit seiner Spende die karitativen Tätigkeiten des Lions Club unterstützt. Zusätzlich wird immer ein weihnachtliches Bild in die Auslage gestellt, das von Schülerinnen und Schülern der Mittelschule 1 gestaltet wurde.

Mit dabei: Das Vokalensemble „Die Keppeltoschn“ © K. K.

Bevor am 1. Dezember das erste Türchen geöffnet wird, steht am Freitag, dem 29. November, die feierliche Erleuchtung des Adventwürfels am Programm. Im Mittelpunkt der um 17.30 Uhr beginnenden Veranstaltung steht die Scheckübergabe an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sozialreferats der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz. Der Lions Club stellt ihnen 5000 Euro aus den Einnahmen des Adventwürfels zur Verfügung, mit denen Bedürftige in der Region rasch und unbürokratisch unterstützt werden.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt © Lions Club Leibnitz

Musik und Kulinarik

Eingebettet ist dieser symbolische Akt erstmals in ein buntes Unterhaltungsprogramm, das von der Schulband der Mittelschule 1, dem Vokalensemble „Die Keppeltoschn“ und Harmonikaspieler Thomas Bernhard gestaltet wird. Ebenfalls neu ist der Ausschank von heißen und kalten Getränken, zum Dazubeißen gibt es Mariazeller Lebkuchen. „Damit lukrieren wir nicht nur zusätzliche Einnahmen, sondern machen auch Werbung für unseren Stand beim Winterzauber am Grottenhof“, erklärt Lions Club-Präsident Karl Altenburger. Wer möchte, kann dort an allen vier Adventwochenenden für den guten Zweck konsumieren.