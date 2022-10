Am vergangenen Sonntag bekam der Lions Club Leibnitz hohen Besuch. Bundespräsident Alexander Van der Bellen war mit seiner Frau in der Südsteiermark unterwegs. Kein Zufall. Helmut Ledinegg, Präsident des Lions Clubs Leibnitz lud Van der Bellen ein, beim ersten Maroni-Stand der Löwen an der südsteirischen Weinstraße vorbeizuschauen.