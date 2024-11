Am 2. November verstarb Franz Ninaus im 90. Lebensjahr. Er stand als Bürgermeister der weststeirischen Gemeinde St. Stefan ob Stainz von 1975 bis 2005 vor und übte daneben zahlreiche Funktionen innerhalb der Steirischen Volkspartei aus. In seinem Tun orientierte er sich an den Werten Mut, Zufriedenheit, der Fähigkeit zur Zusammenarbeit, Familiensinn und Treue.