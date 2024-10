Unterrichtet wird in der neuen Franz-Koringer-Musikschule Leibnitz schon seit 9. September. Am Freitag wurde sie mit viel Musik und noch mehr Worten auch offiziell eröffnet. Von Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) abwärts hatten sich dazu zahlreiche Ehrengäste im Neubau in der Wagnastraße eingefunden. Dort wurde die moderne musikalische Bildungseinrichtung in 14 Monaten Bauzeit aufs Dach der Mittelschule 1 aufgesetzt.