Mit Pauken und Trompeten eröffnet wird der Neubau der Franz-Koringer-Musikschule in Leibnitz erst am 25. Oktober – dazu weiter unten mehr. Unterrichtet wird in der wohl modernsten musikalischen Bildungseinrichtung der Steiermark schon seit Anfang des Schuljahres. In der letzten Ferienwoche übersiedelte der Lehrkörper mit Sack und Pack vom über 50 Jahre lang genutzten Schulhaus in der 27.-Jännerstraße an den neuen Standort in der Wagnastraße.