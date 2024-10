Drei Feste in einem feiert am Sonntag, dem 20. Oktober, die Bevölkerung der Pfarre Wagna. Gleichzeitig mit dem Erntedankfest wird das zehnjährige Engagement von Diakon Franz Holler gewürdigt. Im Zentrum der Feierlichkeiten steht aber das Jubiläum 60 Jahre Pfarrkirche Wagna. „Verglichen mit den meisten anderen Kirchen in der Region ist sie natürlich sehr jung, aber dennoch von großer Bedeutung für die Pfarrbevölkerung und unseren Seelsorgeraum“, erklärt Anton Neger, Seelsorgeraumleiter und seit knapp zehn Jahren auch Pfarrer von Wagna. Übrigens erst der vierte seit der Einweihung der Pfarrkirche „Christus der Auferstandene“ im Jahr 1964.