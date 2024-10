Aufsehen erregten im Frühjahr drei Maturanten der HTL Kaindorf an der Sulm. Für ihre Diplomarbeit entwickelten und konstruierten die Techniker eine vollautomatische Maronibratmaschine. Eine Innovation, die in dieser Form weltweit einzigartig ist. Was sie in der Praxis taugt, kann man am Sonntag, dem 20. Oktober, im Besucherzentrum Grottenhof in Leibnitz erleben. Dort zählt sie zu den Attraktionen des bereits 4. Steirischen Kastanienfests, das von 11 bis 16 Uhr bei freiem Eintritt über die Bühne geht.