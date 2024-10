„Herzlich Willkommen“ grüßt ein einsames Schild an einer selten befahrenen Straße in Sulzegg. Dahinter stehen die Ruinen vergangener Glanzzeiten, verbarrikadiert und von Bauzäunen umgeben. Viele Jahre sind vergangen, seit zum letzten Mal Mineralwasser in Sulzegg bei St. Veit in der Südsteiermark abgefüllt wurde. Welche Bedeutung es einst hatte, lässt sich nur mehr erahnen.