„Die Kinder sollen so normal und familienähnlich wie möglich aufwachsen“, bringt Manuel Kainz, Regionalleiter von Pro Juventute in der Südsteiermark das Bestreben der Kinder- und Jugendhilfe Organisation auf den Punkt. Österreichweit betreibt sie 34 stationäre Einrichtungen, in denen jene jungen Menschen begleitet werden, deren Verbleib bei der Herkunftsfamilie aus verschiedensten Gründen nicht möglich ist.