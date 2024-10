Trauerstimmung herrscht am Firmensitz von Fisch-Tools in St. Josef in der Weststeiermark. Grund ist das Ableben des langjährigen geschäftsführenden Gesellschafters Helmut Eberhard. Der Bohrerhersteller gab am Mittwoch bekannt, dass sein Seniorchef bereits am Donnerstag, dem 26. September, im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit verstorben war.

Helmut Eberhard stand mehr als 50 Jahre an der Spitze des Unternehmens, das heute in dritter Generation geführt wird. Mit seinem Gespür für Märkte und Kooperationen, seinem unternehmerischen Geschick und seiner Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war er wesentlich am Aufstieg von Fisch-Tools beteiligt. Aus einem kleinen Betrieb formte er einen internationalen Marktführer für Bohr- und Präzisionswerkzeuge.

Gelernter Schmied

Helmut Eberhard erlernte das Schmiedehandwerk und legte 1965 die Meisterprüfung ab. Ein Jahr später pachtete er den väterlichen Betrieb. 1977 folgte die Umgründung in die Johann Eberhard Ges.m.b.H, die er gemeinsam mit seinem Bruder Josef als Geschäftsführer leitete und die Marke „FISCH“ international etablierte.

Bei der Gewinnung neuer Kunden setzte er vor allem auf den persönlichen Kontakt. „Diese persönliche Beziehung zu seinen Geschäftspartnern zeichnete ihn ebenso aus wie sein Geschäftssinn, sein unternehmerischer Weitblick und sein sprichwörtliches Durchsetzungsvermögen“, sagt Christoph Riegler, kaufmännischer Geschäftsführer.

Handschlagqualität

Den ersten Großauftrag zog Helmut Eberhard 1975 an Land: Für einen Kunden wurden 100.000 Schwellenbohrer produziert, die für die ägyptische Eisenbahn bestimmt waren. In den 80ern gelang ihm ein weiterer Coup. „Per Handschlag besiegelte mein Vater mit einem namhaften amerikanischen Werkzeughersteller die Lieferung von jährlich mehreren hunderttausend Forstnerbohrern, die per Container in die USA verschifft und in über 2000 Home Depot-Filialen verkauft wurden“, erinnert sich sein Sohn Andreas Eberhard, heute technischer Geschäftsführer. Als weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte gilt die Eröffnung der neuen Firmenzentrale im Jahr 2012.

Für seine unternehmerischen Leistungen wurde Helmut Eberhard vielfach gewürdigt. Unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark oder dem Handelsmerkur der Wirtschaftskammer.

Verabschiedung am 5. Oktober

Das Gebet für den Verstorbenen findet am Freitag, dem 4. Oktober, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef statt. Die Verabschiedung beginnt am Samstag, dem 5. Oktober, um 10 Uhr bei der örtlichen Aufbahrungshalle.