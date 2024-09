Als Geheimtipp geht die Mode von Christa Franz nun wahrlich nicht mehr durch. Nach ihren fulminanten Shows auf den Laufstegen der renommierten Modewochen in Wien und Mailand ist die südweststeirische Designerin endgültig in der internationalen Haute-Couture-Szene angekommen. Daran konnten auch die widrigen äußeren Umstände – Stichwort Hochwasser – nichts ändern. „Trotz der angespannten Lage haben rund 600 Besucherinnen und Besucher meine Show im Wiener Museumsquartier gesehen, die Stimmung war super“, erzählt die Modemacherin aus St. Ulrich in Greith (Gemeinde St. Martin im Sulmtal).