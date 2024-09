Mitten in Ehrenhausen an der Weinstraße werden Feinschmecker und Freunde edler Tropfen seit zehn Jahren in der Weinbank auf höchstem Niveau verköstigt. Der vierfache Haubenkoch Gerhard Fuchs erkochte dem Feinschmeckerrestaurant 18,5 Punkte im aktuellen Gault&Millau und Sommelier Christian Zach findet im hauseigenen Keller unter Tausenden Flaschen den passenden Wein zu jedem Gericht.