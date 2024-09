Im Schlosspark Gleinstätten luden am vergangenen Wochenende 14 Vereine unter dem Motto „Von der Biene zum Honig!“ zum „Zeggern“ ein. Bei bestem Wetter startete das Brauchtumsfest am Freitag mit viel Musik und regionaler Kulinarik. Mit der Musikkapelle Pistorf fand am Samstag ein Dämmerschoppen statt, bevor am Sonntag schon am Vormittag in die Feierlichkeiten gestartet wurde.