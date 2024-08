Vor rund einem Jahr hat sich das kulinarische Netzwerk „Steirisches Wirtshaus“ als Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark aus dem Zusammenschluss der „Steirischen Dorfwirte“ und der „Guten Steirischen Gaststätte“ gegründet. Mittlerweile gehören ihm rund 140 Mitgliedsbetriebe an, die sich als Botschafter guter regionaler Küche verstehen.

Die drei jüngsten kommen aus der Südsteiermark. Im Rahmen einer Tour statteten „Steirisches Wirtshaus“-Obmann Thomas Stadtegger, sein Stellvertreter Johann Wratschko und Gastronomie-Fachgruppenobmann Klaus Friedl den Neuzugängen einen Besuch ab.

Die erste Station führte das Trio im historischen Steyr-Puch Pinzgauer nach Mureck zum Wirtshaus Troicher – Genusspension Steirerland, wo es vom mehrfach ausgezeichneten Spitzenkoch Mansuet Troicher empfangen wurde. Anschließend ging die Fahrt weiter nach Ehrenhausen zum KulturWeingut Kästenburg. Dort öffneten Ilse Jakopé und Werner Barthau ihre Tore für das Steirische Wirtshaus und gaben Einblicke in ihre urige Wirtstubn, die als Buschenschank begann. Im Rahmen der letzten Station in der Südsteiermark besuchte das Wirtshaus-Team den Eckbergerhof in Gamlitz, wo die Familien Ferlinz und Robnik einen idyllischen Rückzugsort mit steirischer Qualitätsküche geschaffen haben.