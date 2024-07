Morsches Holz, zerbrochene Fenster und eine Laterne, die schon vor langer Zeit aufgehört hat, zu leuchten. Die Witterungseinflüsse haben ihre Spuren am kleinen Leuchtturm in Wildon hinterlassen, der seit vielen Jahren am Murspitz steht und den Zusammenfluss von Mur und Kainach überblickt.