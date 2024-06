Als letzte von steiermarkweit 19 Verkehrsregionen steht die Südsteiermark unmittelbar vor der Einführung eines neuen Bus-Fahrplans. Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) reiste am Montag nach Leibnitz, um dieses sogenannte „Busbündel“ zu präsentieren: „Es ist unser klares Ziel, den öffentlichen Verkehr in der Steiermark auszubauen. Seitens des Landes haben wir für dieses Busbündel über 15 Millionen Euro für die nächsten 10 Jahre reserviert.“ Einen wesentlichen Beitrag leisten aber auch die Gemeinden, die wesentlich in die Planungen für den neuen Fahrplan eingebunden waren.

EU-weite Ausschreibung

Dieser tritt mit 8. Juli in Kraft, sämtliche Regiobus-Linien in der Verkehrsregion Südsteiermark werden ab dann von der Arbeitsgemeinschaft Österreichische Postbus AG und der Weiss Autobusunternehmung GmbH bedient, die in der EU-weiten Ausschreibung den Zuschlag erhielt.

Die Verkehrsregion Südsteiermark umfasst das Gebiet rund um Leibnitz, reicht im Osten bis Glojach, St. Peter am Ottersbach und Hainsdorf bei Mureck. Im Süden werden Straß und Ehrenhausen bedient, im Norden führt sie entlang des Stiefingtales bis nach Empersdorf.

Stiefingtal-Bus

Größte Neuerung ist die Einführung der Linie 551: Sie bindet künftig das Stiefingtal, aber auch die Gemeinde Gabersdorf an den Zentralraum Leibnitz an. Für Gralla, Obervogau, St. Veit am Vogau und Wagna wird der öffentliche Linienverkehr in den Siedlungskernen weiter ausgebaut. Zudem erfolgt eine Neustrukturierung des Stadt- und Umgebungsverkehrs von Leibnitz bis Empersdorf, Wolfsberg und St. Veit am Vogau. Zwischen Tillmitsch beziehungsweise Wagna und Leibnitz wird annähernd ein Stundentakt erreicht.