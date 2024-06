Direkt im Grün des Parks gelegen, lichtdurchflutet, aus hellem Holz gebaut und mit Hommagen an berühmte Musikerinnen und Musiker an den Wänden: So präsentiert sich das „Vivere im Parkcafé“ seinen Besucherinnen und Besuchern. Josef Bischof führt das kleine mediterrane Restaurant in Gralla mit großem Erfolg und viel Liebe zum Detail.