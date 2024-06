Am Anfang stand wie so oft eine nachdrückliche Erfahrung: „Bei einem Kundentermin fiel mir auf, dass der Besprechungsraum alle Eigenschaften vereinte, die er eigentlich nicht haben sollte: Er war dunkel, man verstand sein eigenes Wort nicht und die Klimaanlage hat schrecklich gezogen“, erzählt Horst Frauwallner.



Weil es nicht das erste Mal war, begann der südsteirische Unternehmer im Jahr 2020 an einer Lösung für dieses weit verbreitete Problem zu arbeiten. Vier Jahre später ist er davon überzeugt, sie in Form der multifunktionalen Lichtdecke „Lumisphäre“ gefunden zu haben. „Es ist die erste Systemdecke, die Licht, Klima, Sound und Akustik in einem Produkt vereint“, erklärt Frauwallner.

Technik unter der Haube

Konkret handelt es sich um eine nur 160 Millimeter tiefe Konstruktion, die in quadratischer, runder oder organischer Form und in verschiedenen Größen an Decken oder Wänden montiert werden kann. Herzstück ist ein Schallschutzelement der höchsten Güte, eingebaute Lautsprecher sorgen für einen guten Ton. Selbst entwickelte LED-Module produzieren Licht in allen gängigen Farbspektren, das stufenlos dimmbar ist und über eine Membran homogen im Raum verteilt wird. Über diese ist auch eine zugfreie Belüftung und Kühlung des Raumes möglich. Die Steuerung der „Lumisphäre“ erfolgt über alle gängigen Systeme und Schnittstellen. „Die Decke fällt nicht gleich auf, kann aber wahnsinnig viel“, bringt es Frauwallner auf den Punkt.

Zwischen Idee und Umsetzung liegen drei Jahre Entwicklungszeit, ein weiteres wurde für umfangreiche Tests aufgewendet. Anfang Juni erfolgte bei einem Event in Graz die offizielle Markteinführung: „Wir haben ein serienreifes Produkt, das einwandfrei funktioniert und mit dem wir neue Maßstäbe setzen wollen“, setzt sich Frauwallner große Ziele.

Von Vorteil ist in dieser Hinsicht das breite Anwendungsspektrum der „Lumisphäre“. Damit ausgestattet werden können nicht nur Büros und Besprechungsräume jedweder Art, sondern auch Hotel- und Empfangslobbys oder Wellnessbereiche. Dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten soll sie auch in privaten Wohnbereichen Einzug halten. „Es ist ein ganz eigenes Gefühl, unter so einer Decke zu leben oder zu arbeiten“, findet Frauwallner.

Wer sich selbst davon überzeugen will, kann das in einer Schauwohnung in Kalsdorf tun. In Westösterreich will man über einen Schauraum in Innsbruck Fuß fassen, ein weiterer wird bald in Wien eröffnen.

Entwickler und Firmenchef Horst Frauwallner © Christian Freydl

Entwickelt, produziert und vertrieben wird die „Lumisphäre“ von der Mediaplus Lichtwerbung GmbH mit Sitz in Wildon. Frauwallner hat die Firma 2009 in einer Garage gegründet, mittlerweile arbeiten bis zu zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Sonderlichtlösungen für vielseitige Anwendungsgebiete auf der ganzen Welt. Das Portfolio reicht von klassischer Lichtwerbung über Orientierungssysteme und Leuchtwände bis hin zum Shop- und Messebau oder Kunstprojekten.