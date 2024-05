In Stainz wird es bunt. Anlässlich des Pride Month, der am 1. Juni beginnt, findet in der weststeirischen Gemeinde eine Lesung der besonderen Art statt: Die Stainzer Dragqueen Candy Licious (Berni Ledinski) gastiert am Mittwoch, 29. Mai in ihrer Heimat. Mit im Gepäck: das Buch „Märchenland für alle“, geschrieben von ungarischen Literaturschaffenden. „Die Texte darin sind nicht kindgerecht. Es geht um neu aufbereitete Märchen, in denen sich zum Beispiel zwei Prinzen kennenlernen oder ein Reh vorkommt, das gerne ein Geweih hätte“, erzählt die Dragqueen.