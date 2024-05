Ein U-Boot, das einmal ein Kessel war, ein Kirschbaum, auf dem ein und dieselbe Kirsche wächst oder ein letztes Abendmahl, an dessen Tisch nur Frauen sitzen. Frauen, deren Abbilder bereits in Büchern zu finden sind, die um 1870 gedruckt wurden. Sie finden in den Designs, Collagen und Illustrationen des Stainzer Künstlerinnenduos Pabuku neue Plätze. „Wir verstehen uns als Restaurateure. Wir bringen die alte Zeit ins Neue und verleihen ihr einen Schmäh“, erklärt Oberösterreicherin Ulla Klopf (52) mit einem frechen Schmunzeln. Denn: Das, was heute als U-Boot auf einem der Werke zu sehen ist, trägt auf seinem Rumpf und an der Spitze des Periskops (Sehrohr) nichts Geringeres als ein Auge.