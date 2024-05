Eine Weinverkostung bei Freunden endete für eine Polizistin vor dem Bezirksrichter Martin Teppan in Leibnitz. Die Frau hat am 17. März die Nachbarn ihrer Eltern getroffen und mit ihnen Wein getrunken. Eine Ausnahme, da die 33-Jährige dem Alkohol ansonsten so gut wie abgeschworen hatte, wie ihr Anwalt betont.