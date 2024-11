Aktuell und ganz kompakt wollen wir über Ereignisse in der Region informieren: ob Nachberichte von Veranstaltungen oder Neuigkeiten aus Unternehmen, Schulen und Vereinen. Kurzum, was tut sich in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg?

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit bemühen wir uns um einen Überblick über die gesamte Region – chronologisch gelistet mit mehr Infos:

Sakrale Kunstausstellung in Deutschlandsberg eröffnet

In der Stadtgalerie Deutschlandsberg wurde kürzlich die Weihnachtsausstellung „Faszination der sakralen Kunst“ von Alfia Weingartner eröffnet. Ein Besuch der Ausstellung lädt dazu ein, dem Trubel der Adventszeit zu entfliehen und einen stillen, besinnlichen Moment zu genießen. Noch bis 23. Dezember 2024 hat man hier Gelegenheit, die Kunstwerk auf sich wirken zu lassen, zur Ruhe zu kommen und mehr wahrzunehmen, als das menschliche Auge erfassen kann – eine Botschaft, die Pfarrer István Holló bei der Vernissage mit seiner Einführung in die Welt der Ikonen eindrucksvoll vermittelte. Weingartner gab bei der Vernissage Einblicke in die hohe Kunst der Ikonenmalerei. Die musikalische Gestaltung, interpretiert von Helen Kriegl und Georg Zopf, verstärkt die feierliche Atmosphäre.

Die freischaffende Künstlerin Alfia Weingartner (2. v.r.) präsentiert ihre sakralen Kunstwerke in der Stadtgalerie Deutschlandsberg © KK

Wildon und St. Andrä-Höch erhielten WKO-Gütesiegel

Mit großer Freude überreichte die Wirtschaftskammer Regionalstelle Südsteiermark kürzlich das Gütesiegel „Goldener Boden“ an die Gemeinden St. Andrä-Höch und Wildon. Diese Auszeichnung würdigt die herausragenden Leistungen der Gemeinden in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Im heurigen Jahr werden insgesamt 96 steirische Gemeinden mit dem Zertifikat „Goldener Boden“ der Wirtschaftskammer Steiermark ausgezeichnet. Um sich dafür zu qualifizieren, mussten die Gemeinden umfassende Fragen in 13 unterschiedlichen Unterkategorien beantworten. Darunter unter anderem die Bereiche Wirtschaftsentwicklung, Unternehmerkooperationen und Mobilitätslösungen. Die Gemeinden Gabersdorf, Hengsberg, Lang, Lebring-Sankt Margarethen und Schwarzautal qualifizierten sich ebenfalls für das Gütesiegel.

Der Wildoner Bürgermeister Christoph Grassmugg (mitte) nahm das Gütesiegel „Goldener Boden“ von Dietmar Schweiggl, Obmann WKO Regionalstelle Südsteiermark (r.) und Regionalstellenleiter Martin Heidinger entgegen © WKO Regionalstelle Südsteiermark

Physiotherapeutischen Institut Leibnitz lud zum Charity-Event

Zahlreiche Menschen fanden sich kürzlich auf Einladung von Anneliese Zöhrer, Geschäftsführerin des Physiotherapeutischen Instituts Leibnitz (PIL) in Leibnitz ein, um mit einer Spende einer unverschuldet in Not geratenen Familie finanziell unter die Arme zu greifen. Für die Versteigerung stellte Herta Lösch von „A Gwond vom Land“ eine Leibnitzer Tracht zur Verfügung, der junge Heimschuher Künstler Jonas Lang spendete eines seiner Bilder für den guten Zweck. Für die musikalische Umrahmung des geselligen Abends sorgten Sängerin Styrina und DJ Tom.

Das Team des Physiotherapeutischen Instituts Leibnitz (PIL) freute sich über den Charity-Abend, Heribert Kasper (mit roter Kappe) war eigens aus Wien angereist © Kamerakel

Lebringer berichteten über Pilgerreise am Jakobsweg

Unter dem Motto „Lebringer auf Reisen mit Verstärkung aus Hengsberg“ fand kürzlich in der Mittelschule Lebring-St. Margarethen ein Vortrag statt. Bei vollem Haus berichteten fünf der sechs wanderbegeisterten Pensionisten über ihre zehntätige Pilgerreise entlang des portugiesischen Jakobsweges von Porto nach Santiago de Compostela. Dabei wurden beeindruckende Bilder und Videos der zurückgelegten 268 Kilometer gezeigt und spannende Geschichten erzählt, die das Interesse der Besucherinnen und Besucher weckten und den Abend zu einem vollen Erfolg machten.

Gemeinsam machten sich wanderbegeisterte Pensionisten aus Lebring und Hengsberg auf zu einer zehntätigen Pilgerreise auf dem portugiesischen Jakobsweg © KLZ / Marie-Therese Pachner

MS Deutschlandsberg siegreich bei Informatik Wettbewerb

Zum zweiten Mal nahm die Mittelschule Deutschlandsberg beim Biber der Informatik teil. In diesem Jahr meisterten zehn Klassen die Biber-Aufgaben, die die Denkweise der Informatik fördern sollen. Dazu gehören Problemlösungsvermögen, logisches oder algorithmisches Denken, sowie Kreativität. Der erste Platz von über 150 Teilnehmenden Schülerinnen und Schülern geht in diesem Jahr an Alexander Nahold (3c) und die beiden punktegleichen zweiten Plätze an Sumeja Ibraimi (4a) und Simon Ambros (4b).

Die Erstplatzierten des Biber der Informatik Wettbewerbs der MS Deutschlandsberg © KK

Fortbildung für Erste-Hilfe Trainerteam

„Weil Erste Hilfe einfach ist“, lautet das Motto der Ersten Hilfe, aber dies ist nur möglich und umsetzbar, wenn dahinter ein starkes Team von Lehrbeauftragten steht. Vor kurzem trafen sich daher Erste-Hilfe-Lehrbeauftragte des Roten Kreuzes aus den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz zu einer spannenden und lehrreichen Fortbildung. Im Rahmen der Veranstaltung wurden praxisnahe Szenarien und neue didaktische Methoden vorgestellt und trainiert. „Wir sind ein starkes Team und unterrichten mit viel Freude in den Kursen. Wir haben die Kursevaluationen gemeinsam gesichtet und nun können wir stolz auf die Qualität in den Erste-Hilfe-Kursen sein,“ betont Gerhard Fürpass, Leiter des Ausbildungsteams.

Gemeinsam übten Lehrbeauftragte des Roten Kreuzes aus Deutschlandsberg und Leibnitz die Vermittlung von Erste Hilfe Maßnahmen © Rotes Kreuz Deutschlandsberg

Schüler der MS Lebring besuchten Lanzarote

Im Rahmen eines Erasmusaustauschs reisten Schüler der MS Lebring nach Lanzarote, um die einzigartige Natur der kanarischen Insel zu erkunden und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln. Höhepunkte des Aufenthalts waren Besuche der Vulkane im Timanfaya Nationalpark und die Erkundung der Lava-Höhlen von Lanzarote, wie der „Cueva de los Verdes“. Neben diesen Bildungsangeboten gab es zahlreiche Möglichkeiten für kulturellen Austausch und das Knüpfen neuer Freundschaften. Durch gemeinsame Workshops und Freizeitaktivitäten konnten die Jugendlichen ihre Horizonte erweitern und wertvolle internationale Verbindungen aufbauen.

Schüler der MS Lebring besuchten auch die Vulkane im Timanfaya Nationalpark auf Lanzarote © KK

Straßer Faschingsgilde spendete 20 Freikarten an Begegnungszentrum Höch

Die Straßer Faschingsgilde feiert am 31. Jänner mit ihrem neuen Programm Premiere. Wie schon die Jahre zuvor spendete man 20 Freikarten an Kundinnen und Kunden des Begegnungszentrums Höch. Gilde-Präsident Helmut Schwimmer überreichte persönlich die Karten zur Faschingssitzung.

Kunden des Begegnungszentrums Höch mit Gilde-Präsident Helmut Schwimmer © Schwimmer

Buben gewannen Einblicke in die Arbeitswelt im LKH Südsteiermark

Am Boys´Day, Jungen-Zukunftstag, besuchten Schüler das LKH Südsteiermark in Wagna und Bad Radkersburg. Sie konnten dabei Einblicke in die Arbeitswelt im Gesundheitswesen, etwa im Ambulanzbereich, gewinnen und bei einer Hausrunde den Sonographie-Raum unter die Lupe nehmen. „Es ist uns ein großes Anliegen, jungen Menschen die Vielfalt und Bedeutung der Berufe im Gesundheitswesen näherzubringen. Der Boys’ Day ist eine tolle Gelegenheit, Berührungsängste abzubauen und Interesse für diese anspruchsvollen, aber auch erfüllenden Tätigkeiten zu wecken“, sagte Thomas Singer, stellvertretende Pflegedirektor.

Einblicke in den Boys´Day im Krankenhaus © Kages

Ballwein für Stefaner Tracht´n-Nacht gekürt

Zur dritten St. Stefaner Tracht´n Nacht laden am 5. Jänner die Vereine Schuhplattler, Lederhos´n und Landjugend im Schilcherlandsaal ein. Der Wein für den Ball wurde vor Kurzem von den Vereinen und Bürgermeister Stephan Oswald gekürt. Nach einer Verkostung beim Weingut Trapl fiel die Wahl auf den Sauvignon Blanc.

Beim Weingut Trapl kostete man sich durch die edlen Tropfen © KK

Er ist der neue ÖAAB-Obmann in Leibnitz

Im Rahmen einer Sitzung des Stadtverbandes des ÖAAB Leibnitz wählten die Mitglieder einen neuen Obmann. Begleitet wurde die Wahl auch von einigen Ehrengästen, darunter ÖAAB-Landesgeschäftsführer Lukas Tödling und Bezirksobmann Walter Semlitsch. In die Fußstapfen von Gerhard Krenn tritt Jochen Pießnegger. „Gemeinsam werden wir unseren Einsatz für die Menschen in Leibnitz fortsetzen und den ÖAAB als verlässlichen Partner in der Region stärken“, sagte er in seiner Antrittsrede.

Jochen Pießnegger (3. v. r.) folgt auf Gerhard Krenn © ÖAAB

Oskar Gaich spendete 150 Mal sein Blut

Die erste Blutspende gab Oskar Gaich aus St. Peter im Sulmtal beim Bundesheer 1978. Mittlerweile hat Gaich 150 Mal sein Blut gespendet. Das blieb nicht ungesehen. Im Beisein vom Deutschlandsberger Bürgermeister Josef Wallner überreichten der Rot-Kreuz-Blutspendereferent Franz Poscharnik und Gerhard Galler, Bezirksgeschäftsführer Stellvertreter, dem ehemaligen Maschinisten die Goldene Verdienstmedaille mit goldenem Lorbeerkranz.

Oskar Gaich (2. v. l.) wurde für seine Blutspenden geehrt © Alois Rumpf

Politische Weinlese

Zur zehnten politischen Weinlese konnte Landesrat Werner Amon rund 100 Gäste auf der Herrgotthö in St. Stefan ob Stainz begrüßen. Auch der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, der ehemalige Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Pfarrer István Holló sowie Bürgermeister Stephan Oswald ließen sich das Event nicht entgehen. Schüssel zog die Gäste unter anderem mit einem Auszug aus seiner Politik-Karriere samt Höhen und Tiefen in seinen Bann. Er machte auch keinen Hehl daraus, dass diese Ernsthaftigkeit und das Gemeinsame innerhalb Europas sträflich vernachlässigt wurde. Im Anschluss gab es einen regen Austausch bei kulinarischen Schmankerln und edlen Tropfen.

Der ehemalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel mit Landesrat Werner Amon © Maximilian Gotthard Photography

Bezirkshauptmann Walch bekommt Pensionsdekret überreicht

Mit 1. Dezember verabschiedet sich der Leibnitzer Bezirkshauptmann Manfred Walch in den Ruhestand. Seit 2022 leitete er die Bezirkshauptmannschaft in der Südsteiermark. In der Grazer Burg überreichten Landeshauptmann Christopher Drexler und sein Stellvertreter Anton Lang sowie Landesrat Werner Amon ihm nun offiziell das Pensionsdekret.

Bezirkshauptmann Manfred Walch ( 2. v. l.) bei der Überreichung des Pendionsdekrets in Graz © Landsteiermark/Binder

B(R)G Leibnitz lud zum Tag des Gymnasiums ein

Beim Tag des Gymnasiums konnten zahlreiche Volksschüler einen Blick in das B(R)G Leibnitz werfen und sich einen Eindruck über verschiedene Unterrichtsgegenstände verschaffen. Spannende Experimente zeigte etwa die 4dw Klasse unter Anleitung von Professorin Lena Bräunlich. Eine Exkurison durch das Sonnensystem leitete Professor Klaus Irgang mit der 5ck Klasse entlang der Wegstrecke vom Leibnitzer Hauptplatz bis zum Bahnhof. „Volksschulen legen die Basis, worauf unser Gymnasium mit seinem breiten Angebot quer durch viele Wissensgebiete gut aufbauen kann“, zeigte Direktor Josef Wieser auf.

Die Volksschüler erwartete ein buntes Programm am Leibnitzer Gymnasium © Kk

Schüler nahmen die Kaffeerösterei Maitz unter die Lupe

Vor Kurzem besuchten die Schüler der Fachschule Neudorf die Kaffeerösterei Maitz in St. Anna am Aigen und erfuhren alles über die Kaffeeproduktion. Als angehende Jungsommeliers in der FS Neudorf ist es laut Direktorin Roswitha Walch nicht nur notwendig, sich mit der Weinwelt auseinanderzusetzen, auch andere Bereiche der Getränkekunde sind Inhalt dieser Ausbildung.

Die Schüler bekamen Einblicke in die Kaffeeproduktion © KK

Deutschlandsberger Lifestyle Club lud zum 3. Metalfest

Im Laßnitzhaus ging vor Kurzem das dritte Metalfest des Deutschlandsberger Lifestyle Clubs über die Bühne. Bazn Sounds, Kontrust, Mastic Scum, Heathen Foray, Cannonball Ride, Vulvarine, Coven und Hawera heizten den Fans ordentlich ein. Für das leibliche Wohl war mit Streetfood von Rock&Ink vorgesorgt.

Zahlreiche Metalfans kamen ins Deutschlandsberger Laßnitzhaus © DLC

Durch St. Nikolai ob Draßling gewandert

Die Mitglieder der Wandergruppe „Fit im Schritt“ führte bei ihrer Abschlusswanderung für diese Saison der Weg nach St. Nikolai ob Draßling. Zum Abschluss stärkte man sich beim Gasthof Senger, wo auch Jubilar Anton Glaser geehrt wurde.

Die Wandergruppe „Fit im Schritt“ auf ihrer Abschlusswanderung für diese Saison © KK

Altbürgermeister Gerhard Pürstner geehrt

Für sein Engagement als Ortsparteiobmann, Gemeinderat, Vizebürgermeister und Bürgermeister der ehemaligen Gemeinde Kaindorf an der Sulm sowie Vizebürgermeister in Leibnitz wurde Gerhard Pürstner seitens der ÖVP ausgezeichnet. Landtagsabgeordneter Gerald Holler überreichte ihm das Goldene Ehrenzeichen der Steirischen Volkspartei.

Landtagsabgeordneter Gerald Holler (2. v. r.) überreichte Gerhard Pürstner (2. v. l.) die Auszeichnung © ÖVP

St. Georgen: Schüler laden zum Spendenlauf

Die Schulklassen 2a und 3a der Mittelschule St. Georgen an der Stiefing haben sich mit ihren Lehrerinnen Ursula Grailer und Angelika Unterweger heuer etwas Besonderes für die gute Sache ausgedacht. Für ein schwerkrankes Mädchen aus der Region laden sie am Samstag, dem 30. November, zum öffentlichen Spendenlauf. Treffpunkt ist am Marktplatz in St. Georgen an der Stiefing. Anmelden kann man sich vor Ort ab 15 Uhr gegen eine freiwillige Spende, der Lauf startet um 16 Uhr. Auch große und kleine Nordic Walker sind herzlich willkommen. Die Dauer beträgt etwa eine Stunde, für Speis und Trank ist gesorgt. Das Tragen von Warnweste oder Leuchtstreifen wird empfohlen.

Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über rege Teilnahme am 30. November © MS St. Georgen

Treffen der Altbauern

Beim Buschenschank Grabin in Labuttendorf versammelten sich die älteren Bäuerinnen und Bauern aus dem Bezirk Leibnitz zu ihrem traditionellen Treffen. Altenvertreter Josef Kowald konnte zahlreiche Ehrengäste, allen voran Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, begrüßen. Bezirksbäuerin Daniela Posch und Kammerobmann Christoph Zirngast nutzten den Rahmen, um die heurigen Landessieger aus dem Genussbezirk Leibnitz vorzustellen. Beschlossen wurde der Nachmittag in gemütlicher Atmosphäre bei einem geselligen Gedankenaustausch.

Geselliges Treffen der Altbäuerinnen und Altbauern aus dem Bezirk Leibnitz © Rohrer

Neues Bioheizwerk in Lannach eröffnet

Das neue Bioenergie-Heizwerk der Bioenergie Gruppe in Lannach wurde kürzlich im Beisein zahlreicher Politiker feierlich eröffnet. Mit einer Investition von zwölf Millionen Euro und dem Einsatz modernster Technologien soll das Heizwerk nicht nur zur regionalen Wertschöpfung beitragen, sondern auch die Klimaziele der Marktgemeinde erheblich unterstützen. Kernstück der neuen Anlage sind die beiden Biomasse-Heizkessel, die eine kontinuierliche Wärmeversorgung der Region sicherstellen sollen. Eine ergänzende Photovoltaikanlage trägt zur weiteren Senkung der CO₂-Emissionen bei. Zu den größten Abnehmern gehören Magna Powertrain, GL Pharma, Augusta, Grapos, das Lagerhaus, die Erdöl-Lager-Gesellschaft sowie die Marktgemeinde Lannach.

Bei der feierlichen Eröffnung des Bioenergie-Heizwerks in Lannach waren unter anderem Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl 3. v.l.), Landesrätin Ursula Lackner (4. v.r.) und Bürgermeister Josef Niggas (4. v.l.) anwesend © Bioenergie Gruppe

Ein Advent wie damals in St. Stefan ob Stainz

„Kein Stress, kein Strom, nur Advent“ – dieses Motto hat sich Cheforganisatorin Elvira Kos-Cernicki mit ihrem Team auf ihre Fahnen geheftet und veranstaltet nunmehr zum dritten Mal einen besinnlichen Weihnachtsmarkt im Zachgraben bei St. Stefan ob Stainz. Aufgrund des positiven Anklangs findet die Veranstaltung heuer ab Freitag, 22. November um 16 Uhr an den drei aufeinanderfolgenden Tagen statt. Neben bodenständigen Speisen – auf originalen Kochherden mit Holzfeuer zubereitet – gibt es Vieles an Kunsthandwerken bei Kerzenlicht zu bestaunen. Weihnachtliche Klänge sorgen für festliche Stimmung und für die Kleinsten gibt es Ponyreiten und einen Besuch vom Nikolaus.

Stimmungsvoll präsentiert sich der Weihnachtsmarkt im Zachgraben bei St. Stefan ob Stainz © Alois Rumpf

Spannende Einblicke in römische Villa in Retznei

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr organisierte der Historische Stammtisch Ehrenhausen eine Exkursion für Geschichtsinteressierte. Archäologe Bernhard Schrettle erklärte den rund dreißig Teilnehmern die Geschichte und die Hintergründe der Fundstelle rund um die römische Villa in Retznei. „Mehrere keltische Gebäude unter den römischen Bauten, zu der zwei Badeanlagen gehörten, bezeugen die Bedeutung der Fundstelle“, hob Schrettle hervor. Daneben erbrachten ein Altar für die Göttin Fortuna Augusta, zahlreiche Ausgrabungsfunde sowie der Grundriss eines Nymphäums (eines Quellheiligtums) den Nachweis, dass es sich um ein ursprünglich keltisches Heiligtum handelt. Dieses wurde in der römischen Kaiserzeit monumental ausgestaltet. Nach der Führung hatten die Teilnehmer viel Zeit, sich auszutauschen. Für das kommende Jahr hat der Historische Stammtisch Ehrenhausen bereits weitere Ausflüge geplant.

Der Historische Stammtisch Ehrenhausen organisierte einen Ausflug in die römische Villa in Retznei © Fritz Sutter

Ehemaliger Landeshauptmann besuchte Leibnitz

Kürzlich fand im Buschenschank Grabin in Labuttendorf ein Treffen der älteren Bäuerinnen und Bauern aus dem Bezirk Leibnitz statt. Altenvertreter ÖR Josef Kowald konnte als Ehrengast den ehemaligen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und viele weitere Gäste begrüßen. Bezirksbäuerin Daniela Posch und Kammerobmann Christoph Zirngast stellten die heurigen Landessieger aus dem Genussbezirk Leibnitz vor.

Der ehemalige Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer stattete den Leibnitzer Bäuerinnen und Bauern einen Besuch ab © Rohrer

Gunther Riedlsperger übernimmt die ÖVP Deutschlandsberg

Die Neuwahl des Vorstandes stand im Mittelpunkt des Stadtparteitages der ÖVP Deutschlandsberg. Der scheidende Obmann, Vizebürgermeister Jürgen Kovacic, konnte dazu rund 130 Delegierte und Ehrengäste begrüßen. Allen voran Bezirksparteiobmann und Landesrat Werner Amon. Kovacic bedankte sich für das Vertrauen in den letzten zehn Jahren an der Spitze der Deutschlandsberger Volkspartei und erklärte, aufgrund einer neuen beruflichen Herausforderung nicht mehr für diese Funktion zur Verfügung stehen zu können.

Das Votum für seinen vorgeschlagenen Nachfolger, Wirtschaftsbund-Obmann Gunther Riedlsperger, war eindeutig: 98,5 Prozent der Delegierten sprachen ihm und seinem Team, darunter die Obmann-Stellvertreter Sarah Kleindienst, Gerda Lichtberger, Reinhard Brandstätter und Gerhard Reinisch, das Vertrauen aus. Riedlsperger, der die ÖVP 2025 in die Gemeinderatswahl führen wird, bedankte sich für die Vorschusslorbeeren und will sich unter anderem gegen den Leerstand am Hauptplatz einsetzen, die Infrastruktur verbessern oder eine Stadtpolizei einführen.

Der neue ÖVP-Obmann Gunther Riedlsperger (3. v. r.) mit einem Teil seines Vorstandes und Bezirks-Chef Werner Amon © ÖVP DL

Faschingsauftakt in Straß

Mit einer Festsitzung anlässlich des 25-jährigen Bestandsjubiläums der Straßer Faschingsgilde wurde der Fasching 2024/2025 in der südsteirischen Narrenhochburg offiziell eröffnet. In diesem Rahmen übernahm das neue Prinzenpaar Julia Ritter und Johannes Klapsch das Zepter als Sinnbild ihrer Regentschaft über die Großgemeinde in der fünften Jahreszeit. Nach der Inthronisierung des neuen Paares wurden seitens des BÖF (Bund österreichischer Faschingsgilden) und der Strasser Faschingsgilde (SFG) zahlreiche Ehrungen an verdiente Mitglieder der SFG überreicht. Allen voran an Präsident Helmut Schwimmer, der für 20 Jahre Mitgliedschaft und sein zehnjähriges Wirken als Präsident mit der Ehrenurkunde der Marktgemeinde Straß und dem ersten Ehrenring der SFG ausgezeichnet wurde.

Klassentreffen 50 Jahre nach der Matura

Genau 50 Jahre nach ihrer Reifeprüfung trafen sich 18 ehemalige Schülerinnen und Schüler der 8b-Klasse des BG/BRG Leibnitz. Dabei frischten die früheren Klassenkameraden in gemütlicher Atmosphäre alte Erinnerungen auf und brachten einander auf den neuesten Stand.

Schüler der 8b-Klasse des Maturajahrganges 1974 © K. K.

Akkordeonorchester Leibnitz trat in Italien auf

Zu einem musikalischen Gipfeltreffen wurde das Akkordeonorchester Leibnitz vom Kulturreferat der Gemeinde Tarcento in Udine eingeladen. Gemeinsam mit dem Akkordeonensemble Flocco Fiori gaben die Musikerinnen und Musiker ein stimmungsvolles Konzert im Teatro Margherita. Akkordeonisten aus vier Nationen – Österreich, Italien, Slowenien und China – zogen an diesem Abend gemeinsam das Publikum in ihren Bann. Die Zuhörer würdigten die Darbietung aller Künstler mit anhaltendem Applaus. Der neue künstlerische Leiter des Akkordeonorchesters Leibnitz, Žan Trobas, zeigte sich bewegt: „Wir freuten uns sehr über die Einladung nach Italien und haben nun die Möglichkeit, die Verbindung mit dem Ensemble Flocco Fiori weiter zu intensivieren.“ Im Frühjahr 2025 ist bereits ein weiteres gemeinsames Konzert in Leibnitz geplant.

Die Musikerinnen und Musiker des Akkordeonorchesters Leibnitz begeisterten in Italien © Massimo Pividori

Deutschlandsberger Landjugend verstärkt Landesvorstand

Die Landjugend Steiermark traf bei der jährlichen Generalversammlung Vorbereitungen für das kommende Jahr. Dabei stand auch ein besonderer Punkt auf dem Programm: Zum 75-jährigen Bestehen der Landjugend Steiermark wurden neben Ehrengästen und Delegierten der 16 Bezirksvorstände auch je zwei Mitglieder aus den über 100 Ortsgruppen eingeladen. Somit feierten über 300 Gäste den Anlass. Im kommenden Landjugendjahr wird der Bezirk Deutschlandsberg mit doppelter Kraft im Landesvorstand vertreten sein. Neben Stefanie Strametz aus St. Peter im Sulmtal wird nun auch Christoph Hödl aus der Ortsgruppe Preding-Zwaring-Pöls die Landesleitung verstärken.

Neben Stefanie Strametz verstärkt im kommenden Jahr Christoph Hödl die Landesleitung der Landjugend Steiermark © KK

Neue Schülerlotsen der MS Wolfsberg/Schwarzautal geschult

Zu Schulbeginn fand an der Mittelschule Wolfsberg im Schwarzautal die Einschulung der neuen Schülerlotsen durch die Polizei statt. Siebzehn Schülerinnen und Schüler meldeten sich freiwillig für die verantwortungsvolle Aufgabe. Sie wurden von Inspektorin Martina Trummer darauf vorbereitet, die Kinder der Volksschule sicher über die Straße zu geleiten. Dabei wurden sie in den grundlegenden Regeln und Verhaltensweisen unterrichtet, die für den Schülerlotsen-Dienst wichtig sind. Anschließend fand auch eine praktische Übung beim Zebrastreifen statt, bei der das neu erworbene Wissen gleich in die Tat umgesetzt werden konnte.

Die Schülerlotsen der MS Wolfsberg im Schwarzautal wurden von der Polizei für ihre verantwortungsvolle Aufgabe geschult © KK

Einsatzkräfte übten Evakuierung in Eibiswald

Die diesjährige Großunfallübung der Rotkreuz-Bezirksstelle Deutschlandsberg fand vor wenigen Tagen im Lehrlingshaus Eibiswald statt. Aufgabe war die Evakuierung der circa 320 Lehrlinge nach einer Rauchentwicklung, die Rettung und Versorgung mehrerer Verletzter sowie die Betreuung der Unverletzten. Über 50 Rotkreuz-Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst und der Krisenintervention nahmen an der Übung teil, ebenso vier (Not-)Ärzte, die Feuerwehren Eibiswald und Hörmsdorf sowie die Polizei Eibiswald und nicht zuletzt die Bewohner des Lehrlingshauses und deren Aufsichtspersonen. Für die Ausarbeitung und Vorbereitung der Übung zeichnete sich Bezirksbildungsbeauftragter Gerhard Fürpass gemeinsam mit Silvia Meschnark verantwortlich.

Bei einem Szenario übten Rotes Kreuz, die Feuerwehren Eibiswald und Hörmsdorf sowie die Polizei Eibiswald gemeinsam die Evakuierung des Lehrlingshauses Eibiswald © Rotes Kreuz Deutschlandsberg

Neue Ballsportanlage in Deutschlandsberg

Mit der neuen Ballsportanlage im Freizeitpark Hörbing steht Jugendlichen in Deutschlandsberg seit kurzem eine moderne Anlage für Fußball, Badminton, Volleyball und Basketball zur Verfügung. Ein besonderes Highlight ist die moderne Flutlichtinstallation, wodurch der Platz auch in den Abendstunden genutzt werden kann. Dies ist vor allem für Jugendliche von Vorteil, da sie nach der Schule oder auch an kürzeren Wintertagen die Möglichkeit haben, sich sportlich zu betätigen. Bei der Eröffnungsfeier waren nicht nur gut 500 Schülerinnen und Schüler von Schulen aus Deutschlandsberg anwesend, sondern auch Landessportkoordinator und Handballprofi Dietmar Peißl. Mit der Erweiterung des Freizeitparks Hörbing steht Sportbegeisterten in der Region nun ein weiteres kostenloses Angebot zur Verfügung.

Die neue Ballsportanlage im Freizeitpark Hörbing bietet Deutschlandsbergern eine weitere kostenlose Sportmöglichkeit © KK

Leibnitzer Schulbibliotheken luden zu Halloween-Lesung

Fürchtet Euch – und wie! So lautete das Motto in den Schulbibliotheken des B(R)G Leibnitz: Wenige Tage vor Halloween gab es einen Vorleseabend mit Gruseligem und Grauslichem zwischen Buchdeckeln – und Vorleserinnen und Vorleser in passenden Kostümen. Unter den Zuhörern war auch Schuldirektor Josef Wieser.

Die Leibnitzer Schulbibliotheken des B(R)G veranstalteten kürzlich eine gruselige Lesung © KK

FPÖ Deutschlandsberg übergab Spende an Tierschutzverein

Die steirischen Freiheitlichen starteten eine steiermarkweite Tierschutz-Aktion. Im Zuge dieser Aktion werden mehrere Tierheime und Tierschutzvereine besucht, um ihnen eine kleine Spende zu überreichen. Darunter auch „Dogs, Cats & More“ im weststeirischen St. Josef. Gerald Deutschmann, dritter Landtagspräsident, Bezirksparteiobmann Werner Gradwohl und der Stainzer Ortsparteiobmann Friedrich Scheer übergaben einen 300 Euro Spendengutschein an Vereinsobfrau Michaela Winter. „Es war uns ein Anliegen, dem Verein bei den Kosten für notwendige tierärztliche Behandlungen wie Impfungen und Medikationen sowie bei der Anschaffung von Tierfutter und Produkten für den sonstigen täglichen Bedarf unter die Arme zu greifen“, so Deutschmann.

Bezirksparteiobmann Werner Gradwohl, dritter Landtagspräsident Gerald Deutschmann, Vereinsobfrau Michaela Winter und Friedrich Scheer, FPÖ-Ortsparteiobmann von Stainz bei der Spendenübergabe (v.l.) © FPÖ Steiermark

Musikverein Spielfeld ließ langjähriges Mitglied hochleben

Grund zur Freude gab es vor kurzem beim Musikverein Spielfeld. Das langjährige Mitglied Josef Ferk sen. feierte seinen 85. Geburtstag im Kreise der Musikanten. Als Gratulanten stellten sich neben Obmann Michael Plaschitz auch „Pepis Egerländer“ und vom Blasmusikverband Leibnitz Ehrenobmann Herbert Ploder ein. Josef Ferk sen. begann seine musikalische Laufbahn im Musikverein Spielfeld 1947 auf dem Flügelhorn, wo er von 1958 bis 1987 und von 2008 bis 2012 auch als Kapellmeister tätig war. Daneben war er Mitglied der ehemaligen Leibnitzer Postkapelle, welche er als Kapellmeister von 1988 bis 2008 leitete. Seine Liebe zur Egerländer Musik folgte im Jahr 2002 die Gründung der „Pepis Egerländer“. Die Nachwuchsausbildung war dem leidenschaftlichen Musiker ebenfalls ein großes Anliegen. So war er viele Jahre als Musiklehrer bei diversen Vereinen tätig und ermöglichte zahlreichen Jugendlichen erste Erfahrungen in der Blasmusik. Für seine Verdienste erhielt Ferk sen. 2011 das Verdienstkreuz in Gold vom Steirischen Blasmusikverband und 2013 die Verdienstmedaille in Gold vom Österreichischen Blasmusikverband.

Josef Ferk sen. 3. (v.l.) feierte seinen Geburtstag im Kreise des Musikvereins Spielfeld © KK

Südsteirische Feuerwehren übten für den Ernstfall

Vor Kurzem probten neun Freiwillige Feuerwehren des Abschnittes 2 in Stiefingtal in Heiligenkreuz am Waasen gemeinsam mit dem Roten Kreuz verschiedene Einsatzszenarien. Unter der Leitung von HBI Patrick Pichler und seinem Stellvertreter OBI Johann Muhr wurden dabei mehrere anspruchsvolle Übungen von den beteiligten Feuerwehren abgewickelt. Im Einsatzabschnitt Süd wurden zwei Verkehrsunfälle mit mehreren in den Fahrzeugen eingeklemmten Personen simuliert. Die Feuerwehren übten die technische Menschenrettung und sicherten die Einsatzstellen. Das Rote Kreuz betreute die verletzten Personen und unterstützte die Einsatzkräfte bei der Rettung und Versorgung. Im Einsatzabschnitt Nord lag der Schwerpunkt auf Brandszenarien unter Einsatz von Atemschutzgeräten. Unter anderem wurde ein realistisch dargestellter Kellerbrand mit vermissten Personen erfolgreich unter Kontrolle gebracht. Beteiligt waren unter anderem die FF Heiligenkreuz am Waasen, Allerheiligen bei Wildon, St. Georgen am Stiefing, Leibnitz und Gleinstätten.

Bei der Übung des Abschnitts 2 - Stiefingtal in Heiligenkreuz am Waasen übten Freiwillige Feuerwehren und Rotes Kreuz gemeinsam © Andreas Fruhmann

Landjugend Deutschlandsberg auf Kulturfahrt und Agrarexkursion

24 Mitglieder der Landjugend Deutschlandsberg nahmen bei der sogenannten Kultinarfahrt (kurz für Kulturfahrt und Agrar-Exkursion) drei Betriebe unter die Lupe. Gestartet wurde mit der Firma Grünewald GmbH, wo die Jugendlichen einen Einblick in die Produktionshallen bekamen. Der nächste Halt war Bioenergie Edler mit grüner Energie im Fokus, bevor es zum Gestüt Piber und den Lipizzanern ging. Zum Abschluss kehrte man bei der Destillerie Hochstrasser ein. Die 24 Mädchen und Burschen wurden hier in die Schnaps- und Likörerzeugung eingeführt.

Die Landjugend Deutschlandsberg stattete der Firma Grünewald GmbH einen Besuch ab © LJ DL

Bauernstammtisch mit Landesrätin Simone Schmiedtbauer

Im Rossstall des Schlosses Hollenegg lud man zum Bezirks-Bauernstammtisch mit Landesrätin Simone Schmiedtbauer. Kammerobmann Christian Polz konnte zum Thema „Landwirtschaft und seine Problematik“ zahlreiche Landwirtinnen und Landwirte wie Ehrengäste, darunter auch Manfred Kainz von der WKO oder die Bürgermeister Josef Niggas, Peter Neger, Alois Gangl und Franz Silly, begrüßen. Seitens der Marktgemeinde Bad Schwanberg war Vizebürgermeister Johannes Aldrian zum Stammtisch gekommen. Landesrätin Schmiedtbauer wies in der Veranstaltung unter anderem auf die Investitionen in die landwirtschaftlichen Fachschulen hin. In den kommenden Jahren sollen rund 40 Millionen Euro investiert werden.