Seit Monaten haben Scharen von Läuferinnen und Läufern darauf hintrainiert. Wenn am 4. Mai der Startschuss zum Welschlauf erfolgt, können sie sich dafür belohnen. Die größte Laufveranstaltung der Südwesteiermark zählt längst zu einer der beliebtesten in ganz Österreich. Bei der 29. Auflage wird von Wies Richtung Ehrenhausen gelaufen. So wie im Jahr 1998, als Petra Diensthuber mit 3:14:54,8 die bis heute schnellste Zeit über die Marathon-Distanz in der Damenwertung in den Asphalt knallte.

Letzte Chance zur Anmeldung

Wer diesen Rekord brechen möchte, muss schnell sein. Nicht nur auf der Strecke, sondern auch bei der Anmeldung. Die letzte Chance für Kurzentschlossene gibt es beim Startfest, das am Freitag, dem 3. Mai, von 16 bis 20 Uhr in der Markthalle Arnfels über die Bühne geht. „Das gilt für alle Distanzen, die Startnummern können praktischerweise gleich mitgenommen werden“, informiert Claudia Pronegg-Uhl vom Organisationsteam.

Ehrenhausen ist diesmal Zielort © Schiffer/Symbol

Gelaufen wird über die klassischen Distanzen Marathon, Halbmarathon und Viertelmarathon (letztere auch als eigenen Bewerb für Nordic Walker). Wer lieber in der Gruppe läuft, kann sich als „Gretzl“, ein Team bestehend aus fünf Läuferinnen und Läufern, anmelden. Die langsamste Zeit zählt fürs gesamte Gretzl. Bis jetzt haben sich in Summe knapp 1200 Läufer für die Erwachsenenbewerbe und über 600 Kinder für die Welschi-Läufe in Arnfels (3. Mai) sowie in Wies, St. Ulrich/Greith, Gleinstätten und Ehrenhausen (alle am 4. Mai) registriert. Bei letzteren ist die Anmeldung auch noch direkt vor Ort möglich.

Verkehrsservice in Echtzeit

Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, ist die gesamte Laufstrecke während der Bewerbe für den gesamten Verkehr abschnittsweise gesperrt. Auf der Welschlauf-Homepage können sich Bewohner und Besucher in Echtzeit informieren. „Wir sind der Bevölkerung sehr dankbar, dass sie das so gut mitträgt“, betont Pronegg-Uhl.