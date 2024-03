Gegen 10 Uhr war am Donnerstag eine 70-jährige Deutschlandsbergerin mit ihrem Pkw auf der Kärntner Straße in Richtung Ortszentrum Stainz unterwegs. Sie wollte in die Engelweingartenstraße abbiegen, dürfte dabei jedoch aus bislang unbekannten Gründen einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 52-jährigen Deutschlandsberger gelenkt wurde, übersehen haben.

Beide Lenker verletzt

Infolgedessen kam es zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, vom Roten und Grünen Kreuz erstversorgt und anschließend zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg, gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Stainz war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort, entfernte die Fahrzeugteile von der Straße und schleppte beide Pkw auf einen nahegelegenen Parkplatz. Während des rund 45 Minuten dauernden Einsatzes wurde der Kreuzungsbereich durch die Polizei gesperrt.