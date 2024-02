Ein schwerer Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in St. Veit in der Südsteiermark machte Mittwochnachmittag einen Spezialeinsatz von Feuerwehr, Rettung, Bergrettung und Polizei erforderlich. Auslöser war ein 40-jähriger Mann, der an einem Indoor-Getreidesilo Arbeiten durchführte. Beim Überqueren des nach unten hin offenen Lagerraums dürfte der Mann auf einem schmalen Pfosten ausgerutscht und kopfüber rund acht Meter tief abgestürzt sein.