Sie halten Mutterkühe, bauen Edelkastanien an, erzeugen Ziegenmilch und betreiben Gartenbau. Doch eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen „Bauernhof des Jahres 2024“ werden. Die Rede ist von fünf Betrieben aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg, für die man noch bis 15. Februar auf der Website der Landwirtschaftkammer Steiermark abstimmen kann.

70 reinrassige Rinder

Unter ihnen ist etwa Alois Kiegerl aus Deutschlandsberg. Mit seinem Vollerwerbsbetrieb hat er sich auf Mutterkuhhaltung, Styria Beef, Urlaub am Bauernhof und das Thema Wald spezialisiert. Dabei liegen ihm vor allem die Alm- und Weidewirtschaft und die Fleischerzeugung aus Grünland auf dem Herzen. Seine 70 Rinder sind reinrassige Murbodner, Kiegerl selbst will als Landeskammerrat „nicht nur zu Hause sitzen und die Dinge beklagen, ich will mitgestalten“.

Alois Kiegerl (li.) mit seiner Familie und einem seiner 70 Rinder © KK

Kastanienanbau seit 1994

Einer seiner Konkurrenten ist Wolfgang Klug aus St. Stefan ob Stainz. Seit den 1990er-Jahren widmet sich die Familie Klug dem Edelkastanienanbau. „Meine Großeltern hatten neben Wein auch Rinder, Schweine, Hühner, Ackerbau und Wald. Die Eltern haben sich dann aber ganz auf Wein spezialisiert und auf Flächen, die dadurch frei geworden sind, die ersten Edelkastanien gepflanzt. Das war 1994“, erzählt der Landwirt. Heute stehen auf vier Hektar Fläche insgesamt 500 Kastanienbäume.

Wolfgang Klug (li.) bewirtschaftet mittlerweile 500 Edelkastanienbäume © KK

Ziegenmilch und Tier-Therapie

Ursula Köstl aus Leibnitz kann dem ihre Ziegenmilchproduktion entgegenstellen. Aber nicht nur das, ihr Antoniushof gilt überdies als Landeskompetenzzentrum für Mensch Tier-Beziehung. Schafe, Esel, Alpakas und Kaninchen werden etwa für Freizeitangebote und Therapien herangezogen. Stichwort: Green Care. Schüler, Kindergartenkinder, aber auch Drogenabhängige nehmen die Tier-Therapien in Anspruch, für das Angebot arbeitet die Pädagogin und Landwirtin eng mit Schulpsychologen und der Bildungsdirektion zusammen.

Ursula Köstl bietet Therapien mit ihren Tieren an © KK

Generationenbetrieb mit 200-jähriger Geschichte

Tiere halten auch Claudia und Franz Tropper aus St. Veit in der Südsteiermark, wobei sie sich auf Weinbau, Ackerbau, Schweinemast, Wald, Direktvermarktung und ihren Buschenschank spezialisiert haben. Der gemischte Generationenbetrieb besteht schon seit etwa 200 Jahren. Bei der Vermarktung seiner rund 400 Mastschweine setzt Landwirt Tropper auf das Regionalprogramm „Steirerglück“. Die Familie baut Mais, Getreide, Ölkürbisse und Sojabohnen an, auch diverse Weinsorte wie Welschriesling und Zweigelt gedeihen auf ihrem Grund und Boden. Auch ein Gästehaus für „Urlaub am Bauernhof“ ist geplant.

Claudia und Franz Tropper führen den Betrieb seit 2009 © Werner Krug

Recycelte Töpfe und Etiketten

Viel vor hat auch Bürokaufmann und Gärtner Martin Wruss aus Gamlitz. Der 29-Jährige ist im Vorjahr in den elterlichen Betrieb eingestiegen und führt diesen mit Schwester und Floristikmeisterin Stefanie Tement. Sie bieten unter anderem Balkon- und Gemüsepflanzen, Kräuter, Obstbäume, Weinstöcke und Schnittblumen an. „Wir setzen auf natürliche Kultivierung und verwenden so selten wie nur möglich Pflanzenschutzmittel. Seit dem Vorjahr sind wir auch biozertifiziert“, sagt Wruss. Aber nicht nur das, besonders wichtig ist den Geschwistern das Thema Nachhaltigkeit. Diesem wollen sie etwa mit recycelten Töpfen oder Etiketten aus recycelbarem Papier gerecht werden.

Stefanie Tement und Martin Wruss ziehen die Fäden hinter dem elterlichen Gartenbaubetrieb in Gamlitz © Michael Koerbler

Bis 15. Februar

Nicht bestellen, sondern abstimmen kann man für die südweststeirischen Landwirte und Betriebe ebenfalls online auf der Website der Landwirtschaftskammer Steiermark. Das Voting ist noch bis 15. Februar, 12 Uhr offen. Insgesamt 22 steirische Betriebe stellen sich der Publikumswahl.