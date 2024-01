Sie stünden heute in der Blüte ihres Lebens und hätten vielleicht Kinder, die gerade auf Skikurs in der Weststeiermark wären. Sie selbst kehrten niemals von einem solchen zurück: Saßen sie doch in jenem mit ungarischen Schülern besetzten Bus, der am 24. Jänner 1999, vor genau 25 Jahren, nach einem Skiausflug auf der Weinebene talwärts fuhr.