Insgesamt 90 Einsatzkräfte rückten am Montagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Gralla (Bezirk Leibnitz) aus. Die Freiwillige Feuerwehr Obergralla wurde gegen 14.10 Uhr alarmiert, zusätzlich wurden die Feuerwehren Untergralla, Leibnitz, Seggauberg, Tillmitsch, Neutillmitsch und Kaindorf an der Sulm zum Einsatzort gerufen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar, fest steht, dass das Wohnhaus nach dem Brand unbewohnbar ist. Der Hausbesitzer wurde in Folge eines Brandmeldealarmes über sein Handy über das Feuer informiert. Sein Nachbar hatte bereits die Feuerwehr alarmiert, als der Besitzer zu Hause ankam. Dieser versuchte vergeblich, die Haustüre zu öffnen. Bereits um 14.30 Uhr stürmten die ersten Atemschutztrupps der Feuerwehr in das Gebäude.

Während des Brandes dürfte sich laut Auskunft der Feuerwehr niemand im Wohnhaus aufgehalten haben, daher gebe es zum Glück auch keine Verletzten. Laut aktuellem Informationsstand (17.30 Uhr) ist der Einsatz immer noch am Laufen, die Brandermittlungen sollen am Dienstag aufgenommen werden.