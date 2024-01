Es ist der 31. Dezember 2023. Vielerorts wird an diesem Silvestertag schon früh ausgelassen gefeiert, miteinander gelacht und zuversichtlich auf das neue Jahr angestoßen. Anders gestalten sich die letzten Stunden des vergangenen Jahres für Margit Gollob aus Eibiswald: Schon beim Aufstehen startet sie mit einem mulmigen Gefühl in den Tag, wenig später wird sie ihren Arbeitsplatz das letzte Mal betreten. Und um 13 Uhr nachmittags den Familienbetrieb, den sie in vierter Generation leitet, für immer schließen.