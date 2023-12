Das Jahr 2023 wird in der Süd- und Südweststeiermark vor allem wegen der zahlreichen Extremwetterereignisse in Erinnerung bleiben. Schon im Frühjahr sorgten heftige Gewitter kleinräumig immer wieder für überflutete Straßen und Keller sowie Hangrutschungen. Letztere bedrohten unter anderem ein Pflegeheim in Gamlitz, dessen Bewohnerinnen und Bewohner evakuiert werden mussten. Zwischen Spielfeld und Ehrenhausen krachte ein Zug gegen eine Mure und entgleiste.

Zwischen Spielfeld und Ehrenhausen kollidierte ein Zug mit einer Mure und entgleiste © FF Spielfeld

Katastrophenalarm

Das war jedoch nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte: Am ersten Augustwochenende öffnete der Himmel seine Schleusen. Stunden-, ja sogar tagelang schüttete es wie aus Kübeln. Die Auswirkungen waren verheerend: Vielerorts traten Bäche und Flüsse über die Ufer und verwandelten Straßen und Wege in reißende Gewässer, die eine Spur der Verwüstung hinter sich herzogen. Der gesamte Bezirk Leibnitz und weite Teile von Deutschlandsberg wurden zum Katastrophengebiet erklärt. Feuerwehr und Rotes Kreuz standen im Dauereinsatz, um von den Wassermassen eingeschlossene Personen zu evakuieren und Häuser auszupumpen. Nationales Aufsehen erregte ein spektakulärer Hangrutsch im Zentrum von St. Johann im Saggautal: Die Bewohner der betroffenen Gebäude blieben wie durch ein Wunder unverletzt.

Hangrutsch im Zentrum von St. Johann im Saggautal © IMAGO/Bernd März

Weinstraße gesperrt

Apropos Hangrutsch: Ein solcher riss die Südsteirische Weinstraße im Bereich Graßnitzberg auf einer Länge von rund 30 Metern weg und machte sie von Mitte Mai bis Mitte August unbefahrbar. Einheimische und Gäste mussten in dieser Zeit großräumig ausweichen, Betriebe und Wirte klagten über Umsatzeinbußen. Das Land Steiermark investierte 550.000 Euro in die aufwendige Sanierung. Noch nicht endgültig geklärt ist, ob eine Rodung für einen Weingarten der Winzer-Familie Tement direkt unterhalb der Straße der Auslöser war.

Die Südsteirische Weinstraße wurde auf einer Länge von 30 Metern weggerissen © Land Steiermark

Ausbau der A 9

Für Diskussionen sorgte auch der vor allem von südsteirischen Pendlern und Wirtschaftstreibenden geforderte Ausbau der A 9 von Graz Richtung Süden. Rückendeckung gab es von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und seinem Stellvertreter Anton Lang (SPÖ), die sich auf eine Studie im Auftrag des Landes stützen. Diese kam zum Schluss, dass der Bau einer dritten Spur notwendig sei. Andere Experten sehen darin wenig Sinn, Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) steht nach wie vor auf der Bremse.

Elektrifizierung der GKB

Auf der Schiene war 2023 vor allem die GKB immer wieder für Schlagzeilen gut. Kontrovers diskutiert wurde die Übertragung der Infrastruktursparte an die ÖBB. Der GKB-Betriebsrat äußerte lautstark seine Bedenken, es kam auch zu Protesten. Letztlich fuhr aber buchstäblich der Zug drüber, ÖVP und Grüne segneten im Sommer die Gesetzesänderung ab. Nicht umstritten ist die Elektrifizierung der GKB-Strecke, die heuer richtig Fahrt aufnahm. Zwischen Wettmannstätten und St. Martin-Bergla wurden die Oberleitungen fertiggestellt, ab 2025 sollen erste E-Züge durch die Weststeiermark brausen.

Elektrifizierungsarbeiten an der GKB-Strecke © Julia Haslebner

Brummtöne regten auf

Als Dauerbrenner erwies sich 2023 das Thema Brummtöne. Ausgehend von Meldungen in der Süd- und Südweststeiermark, häuften sich die Beschwerden bald im ganzen Land. Betroffene vernetzten sich in Deutschlandsberg zu einer Plattform und starteten eine Online-Petition. Das Land Steiermark schaffte moderne technische Ausrüstung an und richtete eine Projektgruppe ein, um dem unerwünschten Phänomen auf die Spur zu kommen.

Aus für Koralm-Kraftwerk

Drastisch gesunken sind im Sommer die Chancen auf eine Realisierung des Pumpspeicherkraftwerks auf der Koralm. Das Bundesverwaltungsgericht gab der Beschwerde von Projektgegnern gegen den positiven UVP-Bescheid des Landes Steiermark statt, die Projektwerber müssten wieder ganz von vorne beginnen.