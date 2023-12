Die Zeiten sind alles andere als rosig für die Marktgemeinde Stainz. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Karl Bohnstingl (ÖVP) von gesunkenen Ertragsanteilen, gestiegenen Ausgaben, etwa im Energie- oder Personalbereich, und einer schwierigen Budgetplanung.

Der Finanzierungshaushalt hat ein Volumen von knapp 34 Millionen Euro und hat einen Überschuss von rund 304.000 Euro. Der Ergebnishaushalt weist Einnahmen von rund 24,8 Millionen Euro und Ausgaben von rund 27,6 Millionen Euro auf. Nur dank Auflösung von Rücklagen schreibt man hier eine schwarze Null.

Schuldenabbau in zehn Jahren

Zudem baut die Marktgemeinde ihren Schuldenberg weiter in die Höhe. In den kommenden zwei Jahren investiert Stainz in den Kindergarten, das neue Freibad und den Ausbau des Breitbands Stainz Ost. Dementsprechend werde man sich auch verschulden, zeigt Bohnstingl auf. 7.957.900 Euro werden als Darlehen aufgenommen. Der Schuldenstand beläuft sich dann auf 16.471.500 Euro. „Die Finanzierung läuft auf zehn Jahre. Ziel ist es dann, wieder den Schuldenstand auf das Niveau von 2023 zu bringen“, sagt der Bürgermeister.

Nicht ohne Kritik. Günter Farmer von der Alternative für Stainz (AfS) bezweifelt das Ziel, das „kann nur ein Träumer glauben, es kommen ja andere Dinge auch“. Anderer Meinung ist Uwe Begander von den Grünen, der damit wieder mehr Gestaltungsspielraum für kommende Generationen sieht. Er vermisst jedoch das Thema Nachhaltigkeit, besonders Radwege, erneuerbare Energie und Black-out-Vorsorge. „Im Budget ist kein Radweg berücksichtigt. Straßenbau mit 200.000 Euro sehr wohl. Wir müssen einmal diskutieren, ob jeder, der im Auto sitzt, immer einen Vorteil gegenüber Radfahrern hat“, zeigt Begander auf.

Diese Kritik kann der Bürgermeister nicht nachvollziehen. „Am Land müssen wir in Straßenbau investieren, wir haben keine Bim oder U-Bahn. Es ist lieb, wenn eine, die in Wien lebt (Anm. Grüne-Bundesministerin Leonore Gewessler) sagt, die Straßen sollen weg. Sie soll einmal am Land leben“, kontert er. Der Voranschlag für das Budget wurde mehrheitlich beschlossen.