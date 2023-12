Weihnachten kostet Geld. Ein Geschenk hier, eine süße Aufmerksamkeit da und nicht zu vergessen ein dicht gewachsener Christbaum für den Heiligen Abend. Für einige Familien ein finanzieller Aufwand, der kaum stemmbar ist.

Silvia Gutmann vom Herzwerk Sozialkreis Preding stellt in Kooperation mit der Caritas den bedürftigen Menschen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg einen Baum auf, genauer gesagt einen Christbaum.

34 Christbäume für arme Familien

Am Dienstag wurden die insgesamt 34 Bäume wieder ausgeliefert. 30 davon stellt die Familie Strohmeier aus Stainz zur Verfügung, vier die Familie Wabnegg aus Wies. Die benötigten Christbaumständer spendet der Betrieb Hasslacher Holzindustrie GmbH aus Preding. Zusätzlich bekommt jede Familie einen süßen Christbaumbehang. „Wir waren von Stainz bis Ehrenhausen an der Weinstraße unterwegs. Die Menschen waren so dankbar, als wir ihnen die Bäume brachten. Es war wirklich schön“, erzählt Silvia Gutmann vom Herzwerk Sozialkreis Preding.

Im Rahmen der Initiative „Ein Herz für Mitmenschen“ wurden aber nicht nur Bäume gespendet, sondern auch Lebensmittelpakete für bedürftige Südweststeirerinnen und Südweststeirer zusammengestellt und ausgeliefert. „Eine Familie mit mehreren Kindern hat sich so gefreut, das war so ein schönes Gefühl, ihnen helfen zu können, das kann ich gar nicht beschreiben“, berichtet Gutmann.

Wer den Verein Herzwerk Sozialkreis Preding mit einer Spende finanziell unterstützen möchte, kann das Geld auf das Bankkonto unter Caritas der Diözese Graz Seckau/Herzwerk mit der Iban: AT37 2081 5000 4242 6106 tun.