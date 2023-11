Freie Fahrt voraus heißt es heute für die B73 (Kirchbacher Straße) in der Gemeinde Gralla. Denn der sogenannte OBI-Kreisverkehr ist Geschichte. Nun regelt eine neue Ampelanlage den Verkehr, wobei die Ampeln erst mit Fertigstellung aller Zubringerstraßen in Betrieb gehen sollen. Trotzdem wurde die B73 am Donnerstagnachmittag für den Verkehr freigegeben und ist bis voraussichtlich 7. Dezember einspurig befahrbar.