Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte in einem Industriebetrieb in Preding am Mittwochabend ein Radlader lichterloh. Kurz vor dem Ende seiner Schicht wollte der Lenker sein Fahrzeug abstellen und für die Nacht mit dem Batteriewärmer verbinden. Dabei nahm er ein Klacken wahr und sah unmittelbar aus dem Motorraum Rauch aufsteigen.